Měl být jako Hagi. Pak zemětřesení zaválo Koreho z Galatasaray do Brna

„Po tolika letech už by mluvil i blbec,“ usměje se šestačtyřicetiletý chlapík, který patřil v devadesátých letech k největším talentům Galatasaray Istanbul, zítřejšího soupeře Sparty v Evropské lize. Ale pozor: „Od pěti let fandím Besiktasi. Tehdy mě tam táta poprvé vzal, já si černobílé dresy zamiloval a už se to nemohlo nikdy změnit.“

Počkejte. Vy jste kopal za Galatasaray a držel palce největšímu rivalovi?

No jo. V mládeži jsem proti Besiktasi mockrát hrál, dokonce jsem jim dal pár gólů, nešetřil jsem je. Ale když jsem se šel podívat na zápas áčka, přeběhl jsem nenápadně na opačnou stranu tribuny a fandil proti. Besiktas mám v srdci a vždycky to tak bude.