Štepanovský pokyny plní i uděluje. Zbrojovce pomáhá i s hraním házené

Mimo jiné musí být Peter Štepanovský opatrnější v tom, co a na kdy si naplánuje. Klidně se mu může stát, že z jeho záměrů nebude nic. Fotbalista, pendlující ve Zbrojovce mezi druholigovým áčkem a divizním béčkem, potřebuje být připravený víc na změnu než na pevně daný režim.

Například o víkendu měl nejprve z lavičky sledovat druholigové derby v Drnovicích proti Vyškovu a pak v neděli naskočit do divizního mače brněnské rezervy s Velkým Meziříčím. Dopadlo to naopak – v derby šel narychlo (kvůli zranění Jakuba Šurala při rozcvičce) hrát od začátku a o den později vběhl do boje s béčkem až v 72. minutě. Do té doby ho sledoval zpoza lajny jako trenér.

„Tento týden je to tak, příští týden to zase může být jinak. Je to náročné, ale myslím si, že to nějak zvládám,“ komentoval svoji dvojroli lakonicky.

Režim v sezoně, v níž je primárně hrajícím koučem zbrojovácké rezervy, se mu rázně změnil minulý týden, kdy si ho v Brně do druhé ligy vytáhl kouč Lukáš Kříž. „Překvapilo mě to, ale jsem rád. Jsem typem hráče, který se snaží pořád posunovat, tak to mám nastavené od mládí,“ podotýká Štepanovský.

Po dvou letech znovu v Brně

Kariéru má za sebou rodák ze Skalice bohatou. Dlouho byl známý především díky tomu, že v roce 2011 pomohl Slovanu Bratislava vyřadit AS Řím v Evropské lize. Na Olympijském stadionu v Římě dal gól, jímž šokující postup Slovanu zpečetil. Ligu si zahrál v Karviné a v Brně, jemuž byl věrný do roku 2022, než se vydal do druholigového slovenského Komárna.

Od loňska je zpět v Brně, tentokrát v divizi, kde je částečně svým pánem; jakožto hrající kondiční trenér připravuje tým i podle toho, co se během let vyplatilo jemu.

Fotbalisté Brna si při boxerském tréninku vyzkoušeli i kopy, což předvádí Peter Štepanovský, kterému asistuje Pavel Eismann.

„Peter je obrovský profesionál. Na trénink přijde o hodinu a půl dřív, neskutečně na sobě pracuje. Výborný fotbalista, dobrý hecíř do kabiny... takového člověka jsem potřeboval a jsem za něho rád,“ vysvětlil minulý týden kouč Lukáš Kříž, proč si Štepanovského vzal ve Zbrojovce z divize do druhé ligy, aby ji pro Brno pomohli zachránit.

A tak musí jeho trenérský kolega a hrající podřízený zvládat trénovat někdy i s oběma týmy během jednoho dne. Dopoledne v áčku pokyny plní, odpoledne u béčka je sám rozdává. Kříž ho chtěl s sebou do druhé ligy nejen jako hráče, ale i jako motivátora. „To plní perfektně. Fantastický je taky v házené, spoluhráče dokáže vyburcovat,“ pochvaluje si Kříž.

Cože, v házené?

„Hrajeme ji den před zápasem. Ale jenom tři minuty na rozhýbání,“ dovysvětlí Kříž.

Štepanovského nechává ve druhé lize na hřišti vždycky zhruba hodinu. „Už nejsem zvyklý na režim středa – sobota,“ připouští veterán. „Minulou neděli jsem hrál za béčko těžký duel v Lanžhotě, tam jsme naběhali spoustu kilometrů. Tak jsme se na středu (Zbrojovka hrála druhou ligu s Jihlavou) domluvili na hodinu. Proti Vyškovu už jsem byl střídán z taktických důvodů,“ popisuje, jak s ním Kříž pracuje.

Místo má Štepanovský na hřišti v áčku stejné jako v béčku, tedy uprostřed zálohy. Zvykat si musí na jiné odlišnosti než na taktické detaily. „Na druhou ligu měla Zbrojovka krásně pokropenou trávu, takže to jezdilo, na to z divize nejsem zvyklý. Až se mi povedlo se chytit v zápase, tak jsem se cítil dobře,“ usmívá se.

Rychle si osvěžil, že míč ve druhé lize musí dát dřív od nohy. „V béčku beru hru víc na sebe. V áčku je důležité, abych to odjezdil, vyburcoval, vybojoval balony,“ upřesňuje svoje úkoly fotbalista.

Uvažuje o tom, že ještě příští rok by chtěl být hrajícím trenérem. Se Zbrojovkou má nakročeno k tomu, aby to bylo ve třetí lize, kam z prvního místa divizní tabulky směřuje.

K tomu je mimo jiné potřeba i zachránit áčko Zbrojovky, aby do třetí ligy nespadlo. „My si nikdo nepřipouštíme, že by se hrálo o sestup. Našim cílem bylo zvednout mančaft co nejdřív, což se snad podařilo. Musíme pracovat dál. Víme, že naše situace (ve druhé lize) není ideální, že v ofenzivě nejsme tak silní, jak bychom chtěli být. První dva zápasy minulý týden bylo důležité odjezdit a odmakat, na trénink a taktické věci nebylo moc času. Šli jsme makat a věřit, že poctivou práci nám fotbal vrátí,“ doplnil Štepanovský.