Zbrojovce se sypala obrana. Tak z formy ji neznám, řekl kapitán Vyškova

Šural, který se po vyléčení vleklého svalového zranění vrátil na trávníky teprve na konci března, vypadl z jihomoravského derby pětadvacet minut před jeho začátkem. „Píchlo ho ve svalu. Museli jsme sestavu překopat,“ oznámil trenér Kříž.

Ze stoperů už postrádal Lukáše Endla, který má zraněný kotník, a tak musel improvizovat a provést více přesunů. Do středu zálohy poslal veterána a hrajícího asistenta kouče v divizním béčku Petera Štepanovského, s nímž původně počítal na lavičku, a do středu obrany stáhnul ghanskou posilu Fostera Gyamfiho. Ten sice v zimní pauze přišel do Brna jako stoper, kvůli přetlaku ho však Zbrojovka využívala na kraji zadní linie. „Už jsem to měl rozmyšlené od pátku, kdy Šury (Jakub Šural) potíže avizoval. Věděl jsem, jak si poradit,“ prohlásil nováček mezi druholigovými trenéry.

Vrátit Gyamfiho na jeho původní post mu pohříchu žádné štěstí nepřineslo.

Dvacetiletý mládenec se přímo podepsal pod tři největší šance Vyškova, a než ho Kříž stačil v 77. minutě vystřídat, zavinil dvacet minut před koncem nezvládnutím souboje i vedoucí gól domácího favorita.

Před zraky majitele Fotbalisté Vyškova odehráli poslední dva zápasy za osobní přítomnosti výkonného ředitele Jeffa Luhnowa (na snímku) ze společnosti Blue Crow, která klub vlastní. „Vedení je u nás specifické, je zahraniční, majitelé tady nejsou pokaždé. Byla to pro nás přidaná hodnota. Před zápasem v kabině povzbudili hráče, toho je potřeba si vážit,“ uvedl vyškovský kouč Jan Kameník.

„Chtěl jsem ho podržet, je to mladý hráč. Že udělal chybu se stává, my jedeme dál,“ řekl sice Kříž, přiznal však, že nad Ghaňanovým střídáním uvažoval. „On je ale vynikající v hlavičkových soubojích, dostane se vysoko a nechtěli jsme tuto výšku ztratit. Takže jsme se rozhodli, že ho na hřišti necháme… je to pro něho zkušenost,“ povzdechl si kouč Zbrojovky.

Za dané situace musel remízu 1:1 vzít všema deseti. Hosté ji v Drnovicích vybojovali deset minut před koncem z ojedinělého útoku, zakončeného zblízka Denisem Alijagičem. „Mohli jsme v té situaci udělat v obraně víc, ale neudělali,“ litoval zastupující vyškovský kapitán Pavol Ilko, jemuž páska připadla místo vykartovaného Filipa Štěpánka.

Domácí nicméně museli být na vážkách, zda jim víc vadila jedna trestuhodná chyba při bránění nebo zahazování šancí, v nichž se nejčastěji objevovali Raimonds Krollis a Santiago Eneme. Tu největší spálili společně, když Krollis na malém vápně nahrál Enememu a ten místo do sítě dorážel vedle. V ten moment i někteří členové realizačního týmu Vyškova před lavičkou padli tváří do trávníku a žasli, co všechno se dá zahodit.

„Hlavně nám chyběla přesnost,“ uvědomoval si Ilko.

Na rozdíl od Zbrojovky, která si sice bodem za remízu moc nepomohla, ale aspoň ji zase o kousek víc vzdálil sestupovému pásmu, nevyřešil Vyškovu výsledek derby vůbec nic. V našlapané špičce tabulky se mohl do neděle vrátit znovu na první místo před Duklu, čehož nevyužil, a soupeřům pod sebou taky moc neutekl, aby si pojistil barážovou příčku.

„Pro nás je bod málo. Při vší úctě ke Zbrojovce, k jejímu týmu a celému klubu, je teď asi v nejhorší formě, co ji pamatuji. My jsme se už dostali na vítěznou vlnu, dvakrát za sebou jsme vyhráli, chtěli jsme to potvrdit. Vyvíjelo se to dobře a bohužel to nedopadlo. Bylo cítit, že nervozita je na kopačkách Zbrojovky, že to hráči nemají jednoduché, že jsou pod tlakem. Měli jsme to podtrhnout druhým gólem, po kterém bychom se uklidnili,“ litoval Ilko.

Ve středu zbrojovácké obrany dohrával derby poté, co se Vyškov ujal vedení a kouč Kříž poslal místo Gyamfiho na hřiště útočníka Petera Juritku, mládežnický reprezentant Jiří Hamza. Vedl si velmi slušně. To stejné se dá říct i o Juritkovi, který stál u zrodu akce s vyrovnávacím gólem na konci.

Momentka z druholigového zápasu Vyškova (v bílém) proti Zbrojovce Brno. Z gólu se radují hráči Brna. (20. dubna 2024)

A Gyamfi? Ten sice na lavičce po vystřídání zabořil hlavu do zmuchlaného trička a zklamaně hleděl do prázdna, trenér na něho ale výsledek nesvalil.

„Kdyby tu chybu neudělal, tak bychom my třeba gól taky nedali. Za nepříznivého stavu jsme se tlačili víc dopředu,“ přiznal Kříž. Jinak však pro chybujícího obránce jednu důležitou radu měl: „Když k nám přišel, měl skvělé věci, je to zajímavý hráč. Stejné chyby se však u něho opakují. Je mladý, je potřeba s ním pracovat, tohle ale musí odstranit, pokud chce hrát profesionální fotbal,“ řekl Kříž.

Sám se chystá na příští týden leccos ve hře Zbrojovky vyžehlit. „Musíme zapracovat na fotbalovosti. Tento týden byly zápasy o boji, tam fotbalu z naší strany moc nebylo. Snad se k tomu příští týden dostaneme,“ zamyslel se.