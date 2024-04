Proč vlastně Ten, co slaví každý den?

Trochu mě předchází pověst. (úsměv) To heslo vzniklo před spoustu let, když jsme promovali jednu firmu na alkohol. Vrylo se mi pod kůži a často ho používám. Přijde mi vtipné.

Jde o odkaz na to, že žijete na hraně?

Dalo by se to tak říct. Je to lifestyle, který prosazuju. Člověk by měl mít tak vyvážený život, aby si každý večer mohl říct, že si ten den užil. Nemusí jít každý den na party, ale aby to byl den hodný oslavy, aby ze života vymáčknul to nejlepší.