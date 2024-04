Spása z divize? Asi jednorázový tah, hlásí Zbrojovka k „oživení“ veterána

Kříž nedbal na to, že Peter Štepanovský už druhým rokem nehraje české profesionální soutěže, s nimiž se po čtyřech letech v Brně rozloučil v roce 2022. Že se ve své premiéře u áčka Zbrojovky opře i o ostříleného válečníka, který mu dosud odváděl cenné služby v béčku, si byl jistý hned poté, co brněnské vedení na začátku týdne ukončilo trápení kouče Tomáše Polácha a záchranu druhé ligy svěřilo právě Křížovi.

„Peter je obrovský profesionál. Na trénink přijde o hodinu a půl dřív, neskutečně na sobě pracuje. Výborný fotbalista, dobrý hecíř do kabiny... takového člověka jsem potřeboval a jsem za něho rád,“ oddechl si Kříž poté, co Zbrojovka i se Štepanovského přispěním porazila Jihlavu 1:0 a utekla sestupovým příčkám na šest bodů.

V sestavě brněnského souboru udělal Kříž několik změn; například vrátil do branky Dominika Sváčka, na lavičku posadil zkušeného Luďka Pernicu a naopak do základní sestavy nominoval útočníka Jakuba Řezníčka. Zdaleka největší šok však způsobil právě využitím Štepanovského.

„Přemýšleli jsme, jakým způsobem Peterovu úlohu uchopit. Je jedním z těch starších hráčů, který si na nic nehraje, co dělá, to dělá stoprocentně. Jsem nadšený z toho, jak si počíná jako kondiční kouč v béčku. Chtěli jsme, aby šel v áčku příkladem. Nešlo jen o vyburcování mančaftu, ale zkrátka aby přišel a řekl, že má taky něco za sebou a pořád na sobě pracuje. V tréninku vypadal velice dobře, toho jsme se rozhodli využít a rozhodli jsme se, že pro mužstvo bude nejprospěšnější na hřišti. Ne jako náhradník, ne na lavičce, ale že půjde od začátku,“ vysvětlil sázku na „oživení“ šestatřicetiletého plejera, který chodil i zahrávat rohové kopy, zbrojovácký manažer Zdeněk Psotka.

Peter Štepanovský (uprostřed) v souboji s Jakubem Selnarem z Jihlavy. Brněnský trenér Lukáš Kříž se raduje z vítězné premiéry na lavičce Zbrojovky.

Přestože je prý Štepanovský v dobré fyzické kondici, nechali ho Kříž s Psotkou na hřišti bojovat proti Jihlavě jen necelou hodinku. Pak ho vystřídali, zároveň změnili rozestavení a Zbrojovka dobývala Jihlavu tak dlouho, až ji pět minut před koncem Denis Granečný jediným gólem utkání skolil.

114 zápasů odehrál Peter Štepanovský za Zbrojovku mezi lety 2018 až 2022. Startoval za ni i v nejvyšší soutěži. Letos je hrajícím asistentem a kondičním trenérem jejího béčka v divizi, odkud má brněnská záloha nakročeno za postupem do MSFL.

„Šeda (Štepanovský) hraje v béčku velkou roli. V úterý na tréninku nám pomohl s mluvením, povzbudil nás. Je to frajer, co má něco odehráno, žije fotbalem. Dokázal nás už v přípravě na zápas zvednout,“ kvitoval nečekaný Křížův tah Granečný.

Příliv energie, která se do brněnské druholigové kabiny přivalila z divize, si pochvaloval. „Především nám nový trenér vlil novou krev do žil. Je to nový impuls, a po dnešku se ukázalo, že dobrý. V béčku trenér předváděl s týmem výborné výkony, vede divizi o devět bodů a tuto vítěznou mentalitu přinesl k nám. Viděli jsme, že je uvolněnější, věřil nám, my jsme věřili jemu, že nás dokáže namotivovat, a to se i stalo,“ shrnul Granečný.

Zda se Štepanovský představí i v sobotním derby v Drnovicích, kde se Zbrojovka utká s domácím Vyškovem, je s velkým otazníkem. „Uvidíme. Spíš si myslím, že to byla jednorázová akce, teď jsme měli i vykartované a zraněné hráče. Chystáme se víc propojit áčko a béčko, Peter bude hráčům neustále na očích a doufám, že je bude inspirovat,“ naznačil Psotka.

Probuzení bylo na Zbrojovce ve středečním 23. kole FNL patrné na první pohled. Přestože se jí ani tento duel proti Jihlavě herně nepovedl, hráči bojovali a víc než v předchozím průběhu sezony spolu na hřišti komunikovali. Dobře to bylo slyšet i proto, že se na jejich utkání přišla podívat jen hrstka těch nejvěrnějších diváků.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo vybojovat tři body a můžeme zase chvilku pracovat normálně. Pořád vnímáme, že výher potřebujeme víc, abychom se dostali zpod tlaku, který na nás leží. Postavení našeho týmu je absolutně nekomfortní a špatné,“ řekl Psotka, jenž Křížovi a jeho asistentovi Marku Zúbkovi vyrazil na lavičku vypomoct.

Brněnští trenéři Marek Zúbek (vlevo) a Lukáš Kříž během své premiéry na lavičce Zbrojovky v utkání proti Jihlavě. (17. dubna 2024)

Po utkání s Jihlavou manažer svoje zapojení do realizačního týmu vysvětlil. „Není pravda, že bych odmítl být hlavním trenérem. Byl jsem jednou z variant, ale bavili jsme se o tom, že kdybych na lavičku šel jako hlavní, že si nedokážu představit následující návrat do pozice sportovního ředitele. Domluvili jsme se s oběma pány (Václavem Bartoňkem a Pavlem Svoreněm) v představenstvu, že chtějí, abychom dopracovávali všechny nastavené principy, které náš sportovní úsek potřebuje, a domluvili jsme se na této formě spolupráce. Lukáš (Kříž) má jako trenér poslední slovo, to jsme i kabině řekli jednoznačně,“ prohlásil Psotka.