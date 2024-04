Betis se domluvil s Krejčím, píší Španělé. Není to pravda, tvrdí zdroj ze Sparty

Když loni v listopadu měsíc nehrál kvůli bolavému lýtku, odcestoval se kurýrovat do Španělska.

Do zápasů se vrátil těsně před utkáním v Evropské lize právě proti Betisu. Sparta vyhrála a později na úkor španělského týmu postoupila do vyřazovací fáze soutěže. Zástupci poražených si Krejčího nemohli nevšimnout.

V létě po mistrovství Evropy, kde Krejčí, pokud bude zdravý, jistě nebude chybět, by se tak cesty čtyřiadvacetiletého stopera a jednoho z nejvýznamnějších španělských klubů zase mohly protnout.

„Sparta ani Krejčí žádnou ústní dohodu s Betisem nemají. Není pravda, co se píše v článku ve španělském deníku,“ prohlásil zdroj z pražského klubu.

„Ano, situace se může kdykoli změnit. To ve fotbale platí obecně. O Láďu je zájem. Je o něj zájem ve Španělsku. Ale Sparta na stole oficiální nabídku nemá, takže ani nemohla dát žádný ústní souhlas.“

Dohodu nepotvrdil ani hráčův agent Pavel Paska. „Jsou to jen spekulace médií.“

Španělský deník AS píše, že Betis počítá s tím, že by za Krejčího zaplatil kolem osmi milionů eur, v přepočtu asi 200 milionů korun. Jenže to nejspíš bude pro Spartu málo, zvlášť když zájem jeví konkurenční FC Sevilla nebo Girona. Ve Spartě má smlouvu do léta 2025.

Krejčí je pro Spartu nejdůležitějším hráčem. Kapitán, lídr, střelec důležitých gólů. V minulé sezoně doslova vystřílel titul, který klub získal po devíti letech. Jeho odchod by byl obří ztrátou.

Jak tvrdí AS, Betis řeší pozice stoperů. Sokratis po sezoně odejde, Bartra je dlouhodobě zraněný. Proto chce Krejčího.

Tým pod vedením trenéra Manuela Pellegriniho nastupuje převážně se čtyřmi obránci v řadě, kdežto Krejčí je ve Spartě a naposledy i v národním mužstvu zvyklý na rozestavení se třemi stopery. V tom je vynikající. Může hrát i ve středu pole.

„Pro Betis je Ladislav Krejčí na seznamu posil nejvýš,“ píše španělský deník. Informuje, že po vzájemných zápasech Evropské ligy začalo sportovní vedení hráče důkladně sledovat. „A dospělo k názoru, že je pro Betis velmi zajímavý. A zájem se projevuje tím, že se už několik týdnů jedná, rozhovory pokročily.“

Krejčí v letošním ligovém ročníku odehrál osmnáct zápasů z šestadvaceti a dal pět branek. Osm duelů zmeškal kvůli zranění i trestům za tři červené karty, byť tu poslední v Plzni musí sudí Černý udělil velmi přísně.

Další dvě branky dal v Evropské lize proti Arisu Limassol, střelecky se prosadil i v předkole proti Dinamu Záhřeb. Celkem v letošním ročníku odehrál za Spartu třicet zápasů a dal osm gólů

Skóroval i minulý týden za národní mužstvu při obratu v přípravném duelu proti Arménii.