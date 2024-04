Koupili jsme Haalanda, slyšel Kuchta. Chtěl jsem udělat show, říkal útočník

Když o tom po zápase, který Sparta v sobotním utkání 29. kola první ligy nad Baníkem Ostrava vyhrála 4:3, mluvil, místo legrace použil expresivní výraz.

Za ten ho posléze tiskový mluvčí Ondřej Kasík napomenul. „Vždyť mě všichni znají a vědí, jaký jsem,“ opáčil Kuchta s úsměvem.

Na hřišti byl vynikající. Dal dva góly a jeden, kterým Birmančevič v závěru půle otevřel skóre, vypracoval.

Při oslavě své první branky, kterou zvyšoval na 2:0, ho inspiroval jeden z nejlepších světových útočníků Erling Haaland z Manchesteru City, který napodobuje posed Buddhy už od éry v Salcburku a Dortmundu.

Typická gólová oslava norského střelce Erlinga Haalanda v dobách, kdy ještě pálil za německý Dortmund.

„Chtěl jsem udělat nějakou show. Ale když jsem pak viděl Tuciho, jak ke mně letí skluzem, tak jsme se bál, abych nepřišel o ruce,“ poznamenal dobře naložený Kuchta.

Když skóroval, publikum pokaždé spustilo oblíbený pokřik „Kuchta Belmondo“. „Už mi to nikdo neodpáře. Prostě to ke mně patří,“ řekl Kuchta smířlivě.

Belmondo je noční klub v Olomouci, kde byl Kuchta načapán a vyfocen dva dny před loňským kvalifikačním duelem s Moldavskem. Když se na to přišlo, reprezentační trenér Šilhavý ho poslal domů. A jeho nástupce Hašek sparťanského útočníka nevzal na letošní březnová přípravná utkání.

Sparťanským fanouškům je však Kuchtův prohřešek sympatický. Pokřik obvykle skanduje celý stadion. „Fotbal je zábava a když sedmnáct tisíc lidé křičí moje jméno, mě to baví. Já to beru, že už je to součástí moji hry. Bojuju a jedu dál.“ Během pokřiku Kuchta gestem spřízněnost publiku opětuje.

Když deset minut před koncem za stavu 4:2 střídal, fanoušci mu tleskali vestoje. Nemrzelo ho, že šel dolů a tím se nemohl pokusit o hattrick? „Mrzí nemrzí, do útoku jsme potřebovali čerstvé hráče. Věřím, že se dočkám třeba příště.“

Trenér Brian Priske o Kuchtovi „Musím ho pochválit, jak plní své úkoly, jak pracuje pro tým, jak týmu pomáhá.“

Sparta jeho góly bude potřebovat. Se Slavií se dál přetahuje o první příčku, příští neděli v závěrečném kole základní části hraje v Olomouci.

Proti Ostravě mohl hattrick mít i tak, kdyby v první půli využil velkou šanci, kdy běžel sám na bránu, ale Markoviče nepřekonal.

„Od začátku měl zápas vysoké tempo, přelévalo se to z jedné strany na druhou. My jsme nechtěli opakovat první půli s Mladou Boleslaví, kdy jsme začátek nechytili. Taky jsme to pak od trenérů v kabině dostali pořádně sežrat. I teď měli výhrady, ale nebylo jich tolik. Pomohl nám první gól a pak jsme si řekli, že na začátku druhé půle na ně vlítneme, že vzadu udělají nějakou tu chybu,“ poznamenal Kuchta.

To se splnilo. Po dvou zaváháních ve středu obrany Kuchta vyplul sám před Markovičem a tentokrát už své šance proměnil. Na jeho druhý gól mu Birmančevič nezištně přihrál před prázdnou bránu.

„Trochu jsme změnili hru, ukázali jsme si, kam se posunout a kde stát. Z toho pak vyplynuly moje dva góly. Měli jsme zápas pod kontrolou, ale nakonec z toho bylo ještě drama.“

Závěr, kdy se Baník dostal ze stavu 1:4 na dostřel, protrpěl na lavičce. „Klepali jsme se, aby Baník nevyrovnal a my pak na sebe v kabině zase nekoukali jak hlupáci.“