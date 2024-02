Tři pohromy naráz. Sparta přišla o levou stranu: kvůli zdržování i pošťuchované

A když přičtete, že v domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy s tureckým Galatasaray nebude hrát příští týden ani vyloučený Matěj Ryneš, je jasné, že má Sparta problém.

Bez kompletně vyautované levé strany se jí nepříznivý výsledek 2:3 z Turecka bude otáčet hůř.

„Některé karty, které jsme dostali, byly hodně přísné, ale co se dá dělat,“ mračil se v Istanbulu trenér Brian Priske.

Pro Spartu to byla ve čtvrtek večer smolná tříminutovka.

Vždyť události mezi 79. a 82. minutou mohou mít na průběh celého dvojzápasu podobný dopad jako ty z úplného závěru, kdy střídající Wiesner nejdřív zazdil za vyrovnaného stavu samostatný únik, při němž mohl přihrávat volnému Olatunjimu, a zkušený Icardi na opačné straně skrytou střelou pod obráncem definitivně rozhodl.

„Mrzí to fest,“ kývl bezprostředně po závěrečném hvizdu v České televizi kapitán Krejčí, jeden z těch, kteří se budou příští čtvrtek nervovat na tribuně.

„Musíme se s tím nějak poprat a vypořádat,“ vyzval Priske, kterého kromě konečného výsledku musí trojnásobná karetní pohroma mimořádně štvát.

Jak se vše odehrálo?

V 79. minutě si Birmančevič, srbský šikula s výraznou čelenkou, u rohového praporku chystal míč. Gestem ho popoháněl i za ním stojící asistent rozhodčího, když se najednou šouravým krokem k místu rozehrávky začal přibližovat parťák Kairinen, aby Birmančeviče od praporku odvolal. Chtěl kopat sám. Španělský sudí Hernández ale reagoval okamžitě: žlutou udělil Birmančevičovi, který se hodně zlobil. Čílil se i na spoluhráče Kairinena, který mu potíže možná i nedopatřením způsobil.

V 80. minutě dohrál Ryneš. Chytře si sice počíhal na míč, který u lajny v těžké pozici ztratil domácí Yilmaz. Když se ale sparťanský fotbalista vzápětí rozběhl, rozmáchl se a levou paží zasáhl soupeře někam na klíční kost. Yilmaz se chytil za obličej, pád přihrál a sudí bez přemýšlení vytáhl druhou žlutou.

Ke kontaktu došlo přímo u laviček. Zlobili se všichni sparťanští náhradníci i trenér Priske, protože měli pocit, že sudí kompenzuje předchozí vyloučení domácího stopera Nelssona. Marně. Mimochodem, první žlutou kartu dostal Ryneš zkraje druhé půle v podobném místě, špatně odhadl start na balon a nepříjemně došlápl soupeře na kotník, to bylo bez debat.

Černá chvilka sparťanské levé strany vyvrcholila před standardkou Galatasaraye v 82. minutě. Krejčí se dostal do sporu s dvojicí domácích hráčů, lehce strčil do Aktürkoglua, který udělal totéž. Sudí se s nimi nepáral a oběma vpálil žlutou kartu. Krejčího to na moment vytočilo, zatímco domácí hráč reagoval úplně v klidu – jako by přesně věděl, co dělá...

Vždyť právě absence kapitána může být pro Spartu v odvetě vůbec nejcitelnější.

V Turecku sice osudově chyboval a zbytečně zavinil druhou branku. „Moje osobní chyba,“ hlesl pak. Ale taky je hlavní ofenzivní hrozbou při standardkách a neoddiskutovatelným lídrem týmu, jenž dal v minulém kalendářním roce nejvíc soutěžních branek ze všech sparťanů.

Do odvety na Letné by ho měl nahradit Panák, v Istanbulu překvapivě nevyužitý náhradník. Birmančevičovo místo takřka jistě obsadí uzdravený Haraslín a místo Ryneše bude připravený Zelený, který měl rovněž zdravotní problémy.

„Ale teď už je v pořádku,“ ujistil Priske ještě v Turecku. „Věřím, že po návratu do Prahy bude ready nastoupit i o víkendu. A kdyby ne, tak ve čtvrtek určitě.“

Bude však bez důležitých článků základní jedenáctky dostatečně připravená Sparta?

„Ukázali jsme, že na ně máme,“ je přesvědčený útočník Kuchta. „Jsme silný tým plný osobností a věřím, že je doma uděláme.“

A věří i Krejčí, který po těsné porážce v Istanbulu řekl: „Ukázali jsme, že i v takové atmosféře můžeme sehrát vyrovnaný zápas. Pozitiva z výkonu si musíme přenést na Letnou, kde nás naopak poženou naši fanoušci. Zvládneme to.“