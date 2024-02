ANALÝZA: Sparta. Vášnivá, srdnatá, s limity. Musí se učit z velkých zápasů

Je únor 2024 a Sparta potvrzuje, že pořád kráčí správným směrem. Českou ligu vede o čtyři body před Slavií a v Evropě se měří s takovým obrem, jakým je zámožný Galatasaray Istanbul.

Zatímco v minulé sezoně se Sparta v pohárech ztrapnila během předkola, teď bude usilovat, aby pokračovala do osmifinále Evropské ligy.

Taková změna!

„Galatasaray je pořád favoritem. Pokud postoupí, může dojít daleko. Ale soustředím se na nás a na to, jak vyhrát odvetu. Máme skvělé hráče, skvělý tým, doma budeme mít úžasné prostředí. Nemáme co ztratit. Jsme o jednu branku pozadu, musíme vyhrát,“ prohlásil Priske, když hodnotil úvodní jarní evropské představení.

Sparťanský záložník Qazim Laci se diví žluté kartě, kterou v zápase s Galatasarayem dostal od španělského sudího za protesty.

Matematika je jasná. Smolná porážka 2:3 sparťanům velí, že ve čtvrtek je povinností zvítězit nejméně o gól. Pak by se na Letné prodlužovalo. Vítězství o víc branek by Spartu posunulo mezi nejlepších šestnáct týmů. Jakýkoli jiný výsledek naopak sparťanskou cestu ukončí.

Už to je ovšem velký posun, ačkoli Sparta ještě zdaleka není tak vyladěná jako v letech, kdy opakovaně a velmi solidně hrávala Ligu mistrů. Má stále své limity v technice provedení, míčové zručnosti a fotbalové eleganci. Sráží ji lehká naivita, ztřeštěnost, mladická nerozvážnost a nedostatečně důrazné, řekněme málo důrazné zakončení.

Nicméně platí, že Priskeho tým se stále za pochodu zlepšuje.

Na hřišti i mentálně.

„Nepodělali jsme se,“ lapidárně komentoval útočník Jan Kuchta, co se dělo ve čtvrtek večer.

I chyby ji mohou posunout

Na stadionu Galatasaray se rozhořelo peklo, přes padesát tisíc fanatiků, vlastního slova jste v tom kotli neslyšeli. Jako byste stáli na nástupišti, kde kolem vás celý zápas kvílí a brzdí rychlíky. Do toho nabušený soupeř, který posledních osm soutěžních zápasů vyhrál.

V útoku Mauro Icardi, dvojnásobný nejlepší střelec italské ligy a posila za čtvrt miliardy korun. Pod ním Dries Mertens, který odkopal skoro 400 zápasů za Neapol. V brance Fernando Muslera, jenž byl čtyřikrát na mistrovství světa. A tak dále! Sečtete-li tržní hodnotu všech hráčů Galatasaraye, vyjde vám v přepočtu přes pět miliard korun!

Samozřejmě můžete namítnout, že pomocníci z ciziny už jsou vesměs za vrcholem, ovšem jejich kvalita a zkušenosti jsou neoddiskutovatelné. Tomu však sparťané čelili neohroženě a vášnivě. Opatrnost a bázlivost stranou. Díky rychlému presování se hosté včas dostávali k míči a hrozili.

„Už v prvním poločase jsme mohli dát tři čtyři góly,“ viděl trenér Priske.

Za největší malér lze považovat nájezd obránce Wiesnera v 90. minutě. Skóre 2:2, stačilo se nesplašit. Jenže jaký Wiesner, taková Sparta. Živelná, snaživá, urputná, stále však nedopečená. Na evropské scéně určitě. Místo přihrávky na spoluhráče, který by míč uklízel do prázdné sítě, zvolil Wiesner nesmyslnou čenichovku přímo do tváře gólmana Muslery.

A teď si představte, že by proměnil.

To by bylo slávy a komplimentů.

Sparťanského útočníka Jana Kuchtu drží rukama obránce Victor Nelsson z Galatasaraye.

Jenže do téhle úrovně ještě Sparta nedorostla. Musí se stále učit, jak se hrají velké zápasy. Třeba už pro odvetu s Galatasaray bude vědět, že se nevyplácí lehkovážná rozehrávka před vlastní šestnáctkou nebo sebemenší rozepře s rozhodčím. Za úplné banality dostali žluté karty kapitán Krejčí a křídlo Birmančevič, což znamená, že oba budou v trestu. To samé levý obránce Ryneš, jehož po dvou žlutých vyloučili.

Ale i to jsou zkušenosti, které mužstvo posouvají, když se z nich poučí.