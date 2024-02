Priske před odvetou s Turky: Doma budeme mít výhodu. Zelený už je fit

Vyprodaná Letná uvidí ve čtvrtek večer bitvu o osmifinále Evropské ligy, které hráli sparťané naposledy na jaře 2016 za trenéra Zdeňka Ščasného.

Z Turecka si do Prahy po vyrovnaném průběhu nakonec přivezli těsnou ztrátu 2:3 a k tomu tři vykartované hráče včetně lídra a kapitána Krejčího a ofenzivního tahouna Birmančeviče.

Sparta – Galatasaray ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Po červené kartě vám bude scházet také Ryneš, kterého by mohl na levé straně přirozeně zastoupit Zelený. Už je zdravý?

Ano, je v pořádku, připravený nastoupit. Posledních několik dnů už normálně trénoval.

Místo Krejčího by měl stoperskou trojici doplnit Panák, kterého jste v prvním utkání poměrně překvapivě vynechali při skládání základní sestavy. Proč?

Bylo to těžké rozhodování, protože Pany je jedním z našich klíčových hráčů. Pokaždé umí být nesmírně platný a důležitý pro mužstvo. Věřím, že právě v takovém utkání pomůže svými zkušenostmi. Budeme je potřebovat.

Co od Galatasaraye na Letné očekáváte?

Totéž, co nám už předvedli v prvním zápase. Nemyslím si, že by měli cokoli měnit. Mají silné mužstvo, nabitý kádr, skvělé individuality. My jsme se jim v Istanbulu takticky i fyzicky dokázali vyrovnat. Bohužel nás ale potrestali v klíčových momentech.

Bude hrát roli domácí prostředí?

Vždycky je výhoda hrát doma. Zvlášť, když se nám na Letné tak daří. Jsme vděční za to, jakou atmosféru naši fanoušci dokážou vytvořit. Za každé situace nás podporují a během evropských večerů jsou naprosto vynikající. Vzpomeňte si třeba na utkání s Dinamem Záhřeb, úžasná kulisa... Věřím, že stejně jako uděláme my maximum na hřišti, oni nás budou tlačit svými hlasivkami z hlediště.

Den před zápasem jste oznámili prodloužení smlouvy se stoperem Sörensenem, jak důležitá zpráva to pro vás je?

Velmi. Asgi je důležitým článkem týmu na hřišti i v kabině. Zároveň jde o jasný signál směrem ke spoluhráčům a celému týmu. Je vidět, že jsme schopni udržet tým pohromadě.

Mimochodem, Kuchtovi se v týdnu narodila dcera Emilly. Bude připravený nastoupit?

V úterý dopoledne měl volno a netrénoval s týmem, všechno ale odpoledne dohnal v posilovně. Od středečního rána je opět s námi.