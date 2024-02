Nahradí Krejčího na hřišti i v roli kapitána. Panák o odvetě s Galatasaray

Na pozici stopera nahradí potrestaného Ladislava Krejčího, od něhož si vezme i pásku.

Pro Panáka to nebude nic nového. Na podzim byl kapitánem v pohárovém utkání ve Skotsku proti Rangers, v lize zaskakoval v pěti zápasech, protože Krejčí měl nejdřív trest za vyloučení v derby a pak byl zraněný. S páskou nastupoval i v minulé sezoně, když na hřišti nebyli Krejčí ani tehdejší zástupce David Pavelka.

Sparta – Galatasaray ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Proti Galatasarayi bude mít tak i další povinnosti než zastavovat soupeřovy akce a rozehrávat ty sparťanské. Jako kapitán bude oporou spoluhráčů, na starosti bude mít i komunikaci s anglickým sudím Anthonym Taylorem.

„Pro nás to byla těžká volba,“ přiznal kouč Brian Priske a popisoval chvíle, kdy se před týdnem rozhodoval, jestli Panáka nasadit v prvním zápase v Istanbulu, nebo dát přednost Martinu Vitíkovi.

Panák z lavičky viděl zábavný zápas a výhru tureckého klubu 3:2. „Už před prvním utkáním jsme věděli, že mají nesmírnou kvalitu v přechodu do útoku. To je taky největší hrozba. Mají výsadu velkých hráčů, dokážou vymyslet něco nečekaného, speciálního,“ poznamenal Panák.

Proti Spartě skórovali Demirbay, Mertens a Icardi. Těsně před jeho brankou v nastavení zachránil tým sedmatřicetiletý uruguayský veterán v bráně Muslera, když zlikvidoval tutovku Wiesnera. Jinak by nejspíš 3:2 vyhrála Sparta.

„Muslera je vynikající gólman. S klukama jsme se bavili o tom, že na to, kolik mu je, skvěle hraje nohama. To jeho vrstevníci moc neuměli. On rozhoduje, jak Galatasaray bude hrát,“ řekl Panák.

To sparťanský brankář Peter Vindahl si vyčítá první gól, který dostal na přední tyč od Demirbaye. „Tam se událo víc chyb. Myslím si, že Peter nám taky výrazně pomohl. Měl důležité zákroky a výbornou rozehrávku,“ zdůraznil Panák.

Ve hře je ve čtvrtek večer na Letné osmifinále Evropské ligy. K postupu mezi nejlepších šestnáct klubů soutěže potřebuje Sparta vyhrát o dvě branky. Když zvítězí jen o gól, následuje prodloužení.

Galatasarayi stačí i remíza. Ale i tak se turecký klub musí mít před odvetou na pozoru. Sparta v letošním ročníku doma neprohrála, ve Fortuna lize dokonce neztratila ani bod a v pohárech na Letné porazila Dinamo Záhřeb (4:1) i Real Betis (1:0).

„Většině týmů se doma hraje líp, máte větší sebevědomí. Víte, že když se vám něco nepovede, tak vás fanoušci podrží. Na hřišti na to nejste sami. A když vidíme, co se na Letné za poslední rok děje, tak pro nás znamená domácí prostředí opravdu hodně,“ prohlásil Panák.

Sparťané podporu z vyprodaných tribun budou nutně potřebovat. Už i kvůli absenci potrestaných opor Krejčího a Veljka Birmančeviče. Nastoupit nemůže ani další člen základní sestavy Matěj Ryneš, který byl před týdnem v Istanbulu vyloučen.

„Samozřejmě by pro nás bylo lepší, kdyby byli k dispozici všichni a trenér si mohl vybrat. Ale i tak máme kvalitní kádr. A pro ty, kteří nastoupí, je to obrovská příležitost ukázat se a do základní sestavy promluvit i dál. Je to výzva, jak to zvládnout a ukázat, že nezáleží jen na dvou třech hráčích, ale že jsme tým,“ zdůraznil Panák.