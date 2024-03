Priske: Narazili jsme na světový tým, obrovský rozdíl. Fanoušci? Nepopsatelné

„Potkali jsme světový tým. Velký respekt pro Liverpool za to, jak k oběma zápasům přistoupil,“ hodnotil Priske věcně na tiskové konferenci. „Jsme zklamaní z chyb, které jsme udělali minule i teď, ale narazili jsme na opravdu extrémně silného soupeře.“

Ale za poslední tři zápasy jste dostali patnáct gólů, což je síla. Jak těžké bude se oklepat?

Dobrá otázka. Nevím... Mluvili jsme s hráči o tom, že to byl těžký týden. Říkal jsem jim, ať to na sebe nenechají moc dolehnout, protože Liverpool, to je jiný level. Je naše práce je znovu zvednout, aby nabrali sebevědomí, zvlášť když máme hned o víkendu další důležitý zápas. Je jedno, jaká bude sestava, proti Hradci prostě musíme vyhrát. Hráči musí navázat na to, co teď rok a půl děláme. A tyhle zápasy by na tom neměly nic změnit.

Malá cena útěchy: jste první český tým, který na Anfieldu dokázal dát gól.

Aspoň něco, že? Víte, fanoušci i vy novináři jistě vidíte, že rozdíl mezi Spartu a Liverpoolem je obrovský. Věděli jsme to, musíme si přiznat, že celkově byl soupeři opravdu o hodně, hodně lepší. Nemělo by ale zaniknout, že jsme měli skvělou pohárovou sezonu. Věřím, že to lidi ocení a nebudou ji soudit podle těchto dvou zápasů. To byl zkrátka jiný level. Hráli jsme už předtím proti těžkým soupeřům, Galatasaray, Rangers... Ale Liverpool je opravdu ještě úplně jinde.

Sparťané na děkovačce s fanoušky po utkání v Liverpoolu.

Ještě nějaké pozitivum najdete?

Asi jen ten gól. Je těžké hledat další pozitiva, výsledek je nepříjemný, góly na začátku ten zápas udělaly hodně složitý. Věřím, že hráči teď nebudou poslouchat kritiky a hatery, že se nenechají rozhodit. Musíme vidět, že nikdy proti takovému soupeři nehráli, vždyť Liverpool by měl hrát Ligu mistrů a možná vyhraje Premier League. V prvním zápase jsme v určitých aspektech hráli rovnocenně, ale celkově se ukázal obrovský rozdíl.

Potěšili vás fanoušci? Ani za drsného stavu nepřestali povzbuzovat.

To asi ani nedokážu popsat slovy. Jsou neuvěřitelní, nikdy za celou kariéru jsem něco takového nezažil. Devadesát minut nás podporovali, je to výjimečné. Dá se to brát jako důkaz, že fanoušci oceňují, co hráči dokázali během celé pohárové sezony. Jsem na kluky hrdý a věřím, že pořád jdeme správným směrem.