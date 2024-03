Jistota Ligy mistrů je blízko! Koeficient spoléhá na Plzeň, stačí jediná remíza

České kluby po osmifinále ztrácejí z 11. místa 0,250 bodu na Skotsko, což je právě jedna remíza. Pokud ji plzeňští fotbalisté po postupu do čtvrtfinále Konferenční ligy uhrají, posunou se Češi do elitní desítky žebříčku národních koeficientů UEFA. V přespříštím ročníku 2025/2026 by tak měl jistou účast ve skupině Ligy mistrů šampion tuzemské soutěže.