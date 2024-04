Fiorentina hrála proti zdi. Předvedla tak málo, aby ji překonala, píší v Itálii

Kritiku od trenéra i od médií si odnesli fotbalisté Fiorentiny z úvodního čtvrtfinále Konferenční ligy v Plzni (0:0). „Příště musíme v ofenzívě udělat rozhodně víc. Sami jste to viděli, že jinak to nepůjde. Nebyl to první zápas, ve kterém Plzeň takhle hrála,“ řekl kouč Vincenzo Italiano.