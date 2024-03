Tři sta milionů pro Slavii, pro Spartu víc než čtvrt miliardy. K té se blíží i Plzeň

Sparta s favorizovaným Liverpoolem v osmifinále Evropské ligy prohrála v součtu 2:11, Slavia s AC Milán 3:7. Plzeň se Servette Ženeva po dvou bezbrankových remízách vybojovala čtvrtfinále Konferenční ligy na penalty.

Evropská liga Bonusy a odměny Účast ve skupině

Sparta i Slavia: 3 630 000 eur (asi 88 935 000 korun) Desetiletý koeficient

Slavia 3 036 000 eur (74 382 000 korun)

Sparta 2 508 000 eur (61 446 000 korun) Výsledky Slavia

Pět výher ve skupině: 5 x 630 000 eur (77 175 000 korun)

První místo ve skupině: 1 100 000 eur (26 950 000 korun)

Osmifinále: 1 200 000 eur (30 000 000 korun)

Součet: 134 125 000 korun Sparta

Tři výhry ve skupině a jedna remíza: 3 x 630 000 + 210 000 eur (51 450 000 korun)

2. místo ve skupině: 550 000 eur (13 475 000 korun)

1. kolo vyřazovací fáze: 500 000 eur (12 500 000 korun)

Osmifinále: 1 200 000 eur (30 000 000 korun)

Součet: 107 425 000 korun Celkem

Slavia: 297 442 000

Sparta: 257 806 000

Kluby za působení v evropských pohárech dostávají odměny od pořadatele soutěže. Evropská fotbalová unie (UEFA) bonusy rozděluje na fixní a na ty, na které lze dosáhnout úspěšnými výsledky.

Tři české kluby na podzim postoupily ze základní části obou soutěží, ve vyřazovací fázi Sparta hrála už úvodní kolo. V něm vyřadila Galatasaray Istanbul a po postupu do osmifinále se její odměny přehouply přes čtvrt miliardu korun.

Slavia s Plzní díky prvním místům ve svých skupinách šly do osmifinále přímo.

Pokud by pražské kluby prošly ještě dál, což však bylo výrazně nad jejich síly, připsaly by si na konto dalších 46 milionů korun. Částku 1,8 milionů eur, což je odměna za postup mezi nejlepších osm týmů Evropské ligy, místo nich zinkasují Liverpool a AC Milán.

Z čeho se odměny v pohárech skládají

Nejlíp hodnocená je Liga mistrů, v níž žádný český zástupce nefiguroval. Jen za postup do základní skupiny každý z klubů dostane v přepočtu takřka 400 milionů korun. V Evropské lize to je sotva čtvrtina (asi 89 milionů korun). Ještě méně obdržela Plzeň v Konferenční lize, asi 72 milionů korun.

Významnou složku odměn tvoří suma za tzv. desetiletý koeficient. Součet výsledků za posledních deset let sestaví žebříček všech účastníků konkrétního evropského poháru.

I tady se odměny liší podle soutěží. Slavia si v Evropské lize přišla na 74 milionů korun, Sparta na 61 milionů. Plzni mezi týmy v Konferenční lize, přestože byla v pořadí poměrně vysoko, přinesl koeficient 26 milionů korun.

Konferenční liga Bonusy a odměny Účast ve skupině

Plzeň: 2 940 000 eur (72 milionů korun) Desetiletý koeficient

Plzeň: 1 068 000 eur (26 166 000 korun) Výsledky

Plzeň

Šest výher ve skupině: 6 x 500 000 eur (73 500 000 korun)

První místo ve skupině: 650 000 eur (16 250 000 korun)

Osmifinále: 600 000 (15 000 000 korun)

Čtvrtfinále: 1 milionů eur (25 000 000 korun)

Součet: 129 750 000 korun Celkem

Plzeň:227 916 000 korun

Další peníze si kluby mohou vydělat podle toho, jakých dosáhnou výsledků na hřišti. Plzeň v tomto ohledu dokonce předčila Spartu, přestože hrála hůř hodnocenou soutěž. Na podzim v základní fázi vydolovala maximum, co šlo. Za šest výher získala 73 milionů korun, zhruba po dvanácti milionech za výhru.

Slavia vyhrála pětkrát v Evropské lize a za to má asi 77 milionů korun, víc než patnáct milionů za jedno vítězství.

Oba týmy braly i odměnu za první místo ve skupině, které znamenalo postup rovnou do osmifinále soutěže. I za to jsou peníze. Slavia tedy sčítá 27 milionů za prvenství ve skupině a 30 milionů za účast mezi nejlepšími šestnácti. Pro Plzeň to dělá 16 milionů plus 15 milionu korun.

Sparta za tři výhry a jednu remízu brala na podzim zhruba 51,5 milionu korun. Umístění na druhé příčce s účastí v prvním kole vyřazovací fáze dělalo 13,475 milionu plus 12,5 milionu korun. Triumf nad Galatasaray v úvodním kole vyřazovací fáze přinesl takřka třicet milionů korun.

Ve vyřazovací fázi evropských pohárů UEFA vyplácí prémie jen za postup, už ne za výsledek samotného zápasu jako v základní skupině.

V případě Plzně účast ve čtvrtfinále nese milion eur, asi 25 milionu korun. Postup do semifinále je ohodnocen dvojnásobně, do finále pak třemi miliony eur. Celkový vítěz Konferenční ligy obdrží ještě dva miliony eur navíc.