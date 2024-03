Beznadějná Sparta? Kdyby s ní hrál Salah každý týden, dá 80 gólů, píše tisk

Jestli fotbalisté Sparty na zpáteční cestě z Liverpoolu nahlédnou například na letišti do místního tisku, nebude to pro ně po debaklu 1:6 na Anfield Road snadné čtení. „Pokud by Mohamed Salah hrál každý týden proti tak špatným soupeřům, na konci sezony by měl 80 branek,“ napsal třeba nejčtenější deník The Sun.