Holešovo vyloučení zlomilo slávisty. To by nebyla červená ani v Itálii, řekl Zima

Calabria úpěl bolestí, převaloval se ze strany na stranu. Držel se za kotník, který mu Holeš kolíky přišlápl.

Trochu nešikovně, neobratně. Zjevně nešťastně. Milánský bek se za sebe natahoval po balonu a Holeš se směrem od něj zrovna otáčel, chtěl si míč pokrýt. Patou pravačky ale protivníka na polovině hřiště zkrátka nepříjemně trefil.

Dobré dvě minuty nicméně trvalo, než se na velkoplošných obrazovkách v Edenu objevil nápis: „VAR přezkoumává potenciální červenou kartu“.

„Nedokážu si to vysvětlit, jak může sudí takhle ovlivnit zbytečně zápas. Všichni se na utkání těšíme, fanoušci bouřili a poté se vše zahodí ve dvacáté minutě takovým rozhodnutím. Tribuny jsem se poté snažil uklidnit, jsou z toho akorát zbytečné pokuty pro klub,“ řekl Lukáš Provod, který po Holešovi kapitánskou pásku převzal, do kamer České televize.

Švédský sudí Glenn Nyberg se rozběhl k monitoru mezi střídačky, odkud záznam pozoroval také slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který se o Holešově zákroku bavil s milánským střelcem Olivierem Giroudem. „Nechtěné došlápnutí, to nemohlo být na vyloučení,“ jako by mu naznačoval.

Bylo.

Nyberg si nechal faul několikrát zopakovat, skoro čtyři minuty od incidentu uběhly, než do vzduchu nakreslil monitor, promptně vytáhl červenou z kapsičky a poslal Slavii do deseti. Přísným verdiktem ji zbavil euforie, s níž do odvety vstoupila.

Na Milán vletěla. S elektrizující podporou zaplněných tribun favorita zatlačila a oprávněně možná nabyla dojmu, že stav 2:4 z Itálie, kde po vyloučení Dioufa také dohrávala v deseti, zdramatizuje.

Bez Holeše, jenž měl vyztužit zraněními zdecimovaný střed zálohy, už to nešlo. Rozčílená lavička protestovala, fanoušci běsnili. Milánští navíc záhy početní převahy využili a do poločasu nasázeli opařeným domácím tři góly.

„Taková červená by nepadla ani v Itálii, možná by to nebyl ani faul,“ prohodil obránce David Zima, který se do Slavie vrátil z Turína. „V Evropě jsou ta pravidla prostě trochu jiná.“

A v úvodu zmíněný Sportiello byl na rozdíl od Maignana, jenž už s bolavou nohou po střetu s Vlčkem pohotově vytáhl nepříjemnou střelu Chytila, skoro bez práce. V závěru nestačil na ránu střídajícího Juráska, duel skončil 1:3.