Plzeň vyhlíží Fenerbahce nebo Aston Villu. Pražská S opět podlehla gigantům

Plzeňský slavný postup přes Servette (0:0, 3:1 na pen.) korunoval brankář Martin Jedlička, mimo jiné dvěma chycenými pokutovými kopy v rozstřelu.

„Před penaltami jsem byl uzavřený v takové své bublině a soustředil jsem se na to, abych pomohl týmu. To se povedlo. Měl jsem štěstí, ale jde mi naproti, protože tomu dávám maximum,“ zářil hrdina v útrobách plzeňské Doosan Areny.

Možní soupeři Plzně losuje se v pátek od 14 hodin Aston Villa, Bruggy, Fenerbahce, PAOK Soluň, Lille, Fiorentina, Olympiakos Pireus

Přestože domácí ani jednou ve dvojzápase s lídrem švýcarské ligy neskórovali ze hry, při pátečním losu v Nyonu budou mezi osmi nejlepšími týmy celé soutěže. V osudí čekají kromě Aston Villy a Fenerbahce ještě řecké kluby PAOK Soluň nebo Olympiakos Pireus, dále třeba francouzské Lille, italská Fiorentina s Antonínem Barákem nebo belgické Bruggy.

„Vnímám, že se nám povedl historický klubový rekord v podobě postupu do čtvrtfinále evropské soutěže. Mám pocit uspokojení z toho faktu. Bylo to vítězství morálky a vůle,“ chválil plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Plzeňský brankář Martin Jedlička v objetí spoluhráčů po postupu přes Servette Ženeva.

Plzeň jakožto jediný český zástupce může zabojovat o důležité body do koeficientu. Jediná remíza v následujícím dvojzápase stačí k tomu, aby mělo Česko v sezoně 2025/26 jistou účast svého mistra v základní části Ligy mistrů.

Sparta s vysokým přídělem

Podobně jako v úvodním domácím utkání sparťané proti Liverpoolu v osmifinále Evropské ligy (1:6) velmi rychle prohrávali. A ne jen o jeden gól, za sedm minut inkasovali čtyřikrát, dohromady šestkrát a v součtu s minulým čtvrtkem dostali od lídra anglické Premier League jedenáct branek.

„Čelili jsme prvotřídnímu týmu. Liverpool si zaslouží velké uznání za to, jak dvojzápas odehrál a jak k němu přistoupil, disponují ryzí kvalitou. Mrzí mě individuální chyby jak v prvním zápase, tak i v úvodních 20 minutách toho dnešního,“ krčil rameny sparťanský kouč Brian Priske.

Sparťanská radost po gólu na 1:4 v Liverpoolu.

Českého mistra srazily individuální chyby a nepřesnost v rozehrávce. Nesmírně kvalitní protivník krutě odhalil jeho nedostatky. Ty o to víc vynikly, když Sparta znovu nezalezla a chtěla hrát. „Nebyl to náš, ale hlavně můj den. Úvodní momenty nás dostaly na kolena, za což beru zodpovědnost. Bohužel se to těžko vrací zpátky s takovými týmy. Občas takové momenty v životě přijdou, je třeba se s nimi poprat,“ doplnil kapitán Ladislav Krejčí.

Slavii opět srazilo brzké vyloučení

V Miláně po sedmadvaceti minutách, doma ani ne po dvaceti. Slávistům v obou osmifinálových duelech zhatila šance přímá červená karta. Tentokrát ji za faul viděl Tomáš Holeš, který se na začátku odvetného utkání (1:3) výjimečně takticky přesunul do zálohy.

Rozhodčí původně o vyloučení asi ani neuvažoval, ale po dlouhém zkoumání na videu červenou kartu k velkému údivu obou celků udělil. „Zůstává v nás pachuť z verdiktu rozhodčího, podle mě se o červenou kartu vůbec nejednalo. Tomáš Holeš couval, hráč ležel pod ním. Šlápl na něj, soupeř to dobře prodal. Ale vůbec nevím, proč rozhodčí šel k videu, když na hřišti ani nepískl,“ nechápal záložník Lukáš Provod.

Hlavní sudí Glenn Nyberg cosi vysvětluje slávistickému kapitánovi Tomáši Holešovi.

„Jsem zklamaný, všichni jsme se těšili na velký fotbal, místo toho se prvních deset minut kvůli ošetření nehrálo a pak přišlo vyloučení,“ přidal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

I v deseti Slavia bojovala, favoritovi dala dohromady tři góly, ale stejně jako její největší rival dvakrát padla a na evropské scéně končí.