Klopp chválil Priskeho: Top trenér. Jestli mi Sparty bylo líto? Samozřejmě

Když mu jeden z novinářů položil otázku v češtině a ve sluchátkách se místo anglického překladu ozvalo původní znění, rozesmál se: „Měl bych asi trochu zlepšit češtinu!“

Pro vlastní tým měl jen slova chvály: „Nečekal jsem, že bychom prohráli nebo se doma strachovali o postup. Ale odehráli jsme opravdu dobrý zápas. Hráči to vzali za správný konec, dali krásné góly, čtyři za úvodní čtvrthodinu, což bylo trochu zvláštní, vlastně pak nevíte, jak hrát dál, když máte takový náskok. V neděli proti United to bude trochu jiný příběh.“

A Sparta? Nebylo vám jí až líto?

No samozřejmě. Sám jsem trenér, vím, jaké to je, taky jsem dřív byl v menším klubu. Mluvil jsem o tom po zápase s Brianem. Hrajeme na trochu jiné úrovni než oni, tak už to bývá, když se potkají týmy s rozdílnou kvalitou. Oni nejsou zvyklí na takovou úroveň, i když ukázali dobrý přístup. Abyste favorita zaskočili, musí vám pomoct. A my jim pomoct nechtěli. Ale mají úžasné fanoušky, ukázali, jak moc za týmem stojí, ať se děje cokoli.

Sparťanští fanoušci se v Liverpoolu dobře baví po celý zápas.

Sparta vede českou ligu, má ambice hrát Ligu mistrů. Umíte si ji tam představit?

Těžko o tom můžu mluvit, protože neznám českou ligu a její úroveň. Vždycky jde o to, s jakými soupeři se potkáváte, to vás posouvá. Vím, že Slavia nebo Plzeň jsou silné týmy, ale celkově to nedokážu posoudit. Ale můžu říct, že Brian je top manažer a že má v týmu spoustu zajímavých, nadějných hráčů.

V jinak poklidném zápase jste vyfasoval žlutou kartu za protesty. Co vás tak rozzuřilo?

Náš stoper Quansah dostal žlutou kartu, ale proti té jsem neprotestoval – vadilo mi, že jsme ho chvíli předtím chtěli vystřídat a rozhodčí nás to v přerušené hře nenechal udělat. Žlutá byla zasloužená, ale zatrnulo mi, protože se při tom faulu mohl zranit. Proto jsem se trochu rozčílil.