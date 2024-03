ONLINE: Slavia - AC Milán, domácí hrají s Holešem v záloze, v obraně je Ogbu

Slávisté do utkání v Miláně nevstoupili vůbec špatně, situaci jim však zkomplikovalo vyloučení Dioufa. I v deseti ale uhráli nadějný výsledek, rádi by navázali třeba na podzimní výhru 2:0 nad AS Řím, která by jim tentokrát zajistila prodloužení.

Podobně jako v Miláně sází kouč Jindřich Trpišovský na vysunutého Douděru, který opět nastupuje pod útočníkem Chytilem společně s Wallemem. Trenér realizoval také avizovanou změnu: Holeš se vrací do středu zálohy, společně s ním hraje také Oscar nebo Provod. V bráně chytá Staněk a před ním jsou čtyři obránci ve složení Vlček, Ogbu, Zima, Zmrzlý.

ONLINE: Slavia Praha – AC Milán utkání sledujeme minutu po minutě

O víkendu si slávisté zastříleli a porazili Teplice 4:0, zářil především mladík Jurásek.

To Milán se o víkendu nadřel, sedmnácté Empoli porazil těsně 1:0. Do Prahy navíc jede s vědomím, že v pohárech zvládl vítězně pouze jedno z posledních sedmi utkání.

Italští fanoušci se odpoledne sešli na Staroměstském náměstí, odkud vyrazili do Vršovic.