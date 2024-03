Jak srazit fotbalového ďábla. Slavia musí být nebojácná a bez chyb

V tréninkovém centru využívají už přes dvacet let laboratoř, která pod dřevěným obložením dělá z fotbalistů roboty a umělce zároveň.

Když spočítáte všechny trofeje z evropských pohárů, najdete v historii jen dvě úspěšnější značky: Barcelonu s Realem Madrid.

To jen krátce pro představu, jaký gigant stojí proti Slavii.

AC Milán.

Cesta do čtvrtfinále Evropské ligy vede jedině tak, že slávisté ve čtvrtek navečer rozpráší slovutný klub nejméně o dva góly. Není to sci-fi?

Slavia – AC Milán ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Jsme odhodlaní. Se vším respektem k soupeři věříme tomu, že s podporou našich fantastických fanoušků vyhrajeme,“ poví trenér Jindřich Trpišovský: „A kdyby se nám podařilo odvetu dostat do prodloužení, tam už se může stát cokoli.“

Tak nakažlivě odvážně promluvil kouč Slavie, přitom...

Vězte, že k červenočerným barvám se po celém světě hlásí téměř půl miliardy fanoušků. Ne že by snad každý zápas vášnivě prožívali u televize, ale když si mají svobodně vybrat, komu fandit, vybaví se jim písmenka AC, neboli Associazione Calcio.

Jistě, v Miláně už prožívali daleko lepší časy. Realita je lehce mrzutá: v italské lize šestnáctibodová ztráta na první místo, jaro bez Ligy mistrů, trenér Pioli pod těžkou palbou. Ale pořád je to AC.

Legenda.

Mašina na peníze i na zážitky.

Fotbalisté AC Milán se radují z gólu proti Slavii.

Fotbalový monument, kterému syn řezníka z Nottinghamu, jistý Herbert Kilpin, vdechl život v prosinci 1899: „Budeme týmem ďáblů. Naše barvy nechť jsou červená jako oheň a černá jako strach, který vyvoláme v očích našich protivníků.“

A vznikli Rossoneri!

„Pro mě je AC Milán klubem, na kterém jsem vyrůstal. Dřív běželo v televizi hrozně málo zajímavých zápasů, vlastně jen ty finálové. A v nich právě Milán býval pravidelně,“ vyznal se trenér Trpišovský.

Není pro něj složité, aby spatra vyjmenoval celý tým, který kouzlil kolem devadesátých let. Pod vládou všemocného magnáta Berlusconiho, který během třiceti let napumpoval jen do hráčských nákupů přes dvacet miliard korun, byl Milán prakticky nepřekonatelný. Čtyři italské tituly za sebou, tři primáty z Ligy mistrů v rozmezí pěti let: Van Basten, Gullit, Rijkaard, Donadoni, Baresi, Costacurta, Maldini, Ancelotti, Tassotti. „A v brance Galli. To bylo mužstvo bez jediného kazu,“ poznal Trpišovský.

Na lavičce pak Arrigo Sacchi, který svým chlapcům opakoval životní moudro: „Fotbal je jako hodinky s jedenácti kolečky. Když jediné nešlape, hodinky se rozbijí.“

Všichni to chápali.

Drobného trenéra později vystřídal Fabio Capello a sestava se zároveň lehce proměnila, ovšem dominance trvala. Vyvrcholila ve finále Ligy mistrů 1994, kdy mužstvo s Panuccim, Desaillym, Savičevičem nebo Bobanem zválcovalo nebohou Barcelonu 4:0. Ačkoli je to už třicet let, hrdý znak AC se nezaprášil. Slávisté ho budou muset sundat z fotbalového nebe, aby ho mohli překročit a posunout se mezi nejlepších osm.

Není to nemožné, ale není to ani příliš pravděpodobné. A nemusíte se ani dívat na kurzy sázkových kanceláří, které jsou podle miniaturního kurzu na postup Milána naprosto jisté, že si favorit dvougólový náskok hravě pohlídá. Vždyť ještě nikdy se tuzemskému týmu nepodařilo, aby červenočerné dresy rozmrzel. Jediný ze třinácti pohárových zápasů vyhrál Liberec (2:1) v roce 2002, i tehdy si však Milán pohlídal postup.

Že by se fotbalový zázrak podařil zrovna Slavii? Pokud se o něj opravdu chce pokusit, musí být nebojácná, noblesní a zároveň bez chyb. Ne jako před týdnem, kdy musela dlouho hrát o deseti a dostala dva góly po rohových kopec. A navrch musí uhlídat trojzubec ofenzivních velmistrů. Olivier Giroud je historicky nejlepším střelcem francouzské reprezentace, Rafael Leao portugalská vichřice a Christian Pulisic americká superstar. Ti tři úřadovali už v prvním utkání, které AC Milán vyhrál 4:2.