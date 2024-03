Doma policejní razie, v Praze postup? Nic nepodceníme, ujišťují hosté z Milána

Když se zkušený čtyřiatřicetiletý obránce společně se spoluhráči ve středu v podvečer procházel po trávníku jinak prázdného slávistického stadionu (trénink hosté absolvovali v Miláně), okolnosti pět let starého duelu mu jistě vytanuly.

Na brankové čáře pod severní tribunou tenkrát rovněž v pražské odvetě osmifinále stejné soutěže nezabránil postupové trefě Ibrahima Traorého na 4:3 – v oficiálních statistikách mu ji navíc přišili jako vlastní. Na den přesně pět let poté touží trpkou osobní vzpomínku nadobro vymazat z paměti.

Podaří se mu to?

S AC Milán bude hájit v Praze dvoubrankový náskok po domácím vítězství 4:2, což je mnohem lepší výchozí pozice, než měl tehdy se Sevillou, která doma v Andalusii se Slavií remizovala 2:2.

„I tak ale dobře víme, že nás nečekaná nic jednoduchého,“ přesvědčoval ve na předzápasem novináře jiný milánský obránce Fikayo Tomori a vedle sedící trenér Stefano Pioli jeho myšlenku ještě rozvinul: „Dobře jsme si zanalyzovali první utkání, zejména pasáž, kdy Slavia hrála v plném počtu a hrála velmi dobře. Nepředpokládám, že by odveta vypadala podobně, ale vím, že proti nám stojí kvalitní soupeř.“

Slavia – AC Milán ve čtvrtek od 18.45 ONLINE

Milánští v Praze ujišťovali, že rozhodně nic nepodcení.

Evropská liga, do níž se propadli z třetí příčky ve skupině Champions League, je pro ně jedinou soutěží, ve které ještě mohou reálně pomýšlet na zisk trofeje. V Serii A ztrácejí z druhé příčky šestnáct bodů na vedoucí Inter, z domácího poháru vypadli začátkem roku s Atalantou.

Před důležitou evropskou odvetou tým zasáhla úterní zpráva o policejní razii, která proběhla v sídle klubu kvůli vyšetřování dva roky starého prodeje AC Milán mezi dvěma americkými subjekty. Nejen kvůli údajnému zatajování důležitých informací ohledně celé transakce prý klubu hrozí od italského svazu pokuta nebo odečet bodů v domácí soutěži.

„Nařídil jste snad svým svěřencům, aby nesledovali informace v médiích?“ zněla proto jedna z prvních otázek ze strany italských žurnalistů.

„Kdepak, soustředíme se pouze na čtvrteční zápas a na postup,“ odpověděl Pioli klidně.

Ještě o pár minut dřív k sobě na trávníku v Edenu svolal všechny hráče, kteří po jeho krátké promluvě zatleskali. Mezi borci z Milána vyčníval už zmíněný obránce Tomori, který zřejmě i kvůli plánované účasti na tiskové konferenci navlékl svítivě modrou teplákovku. Ostatní byli oblečení v tradičních klubových černočervených klubových barvách a opuštěný stadion si se zájmem prohlíželi.

Někteří si kulisy fotili nebo natáčeli, zkušený Olivier Giroud, hvězdný francouzský útočník, jenž si na Slavii zahrál už v dresu anglické Chelsea (1:0), mezitím vtipkoval u půlícího kruhu s trenérem a pak jako první zamířil zpátky do tunelu.

„Tušíme, že tady bude bouřlivá atmosféra, musíme se soustředit a naplno koncentrovat,“ nabádal šestadvacetiletý Tomori, někdejší anglický mládežnický reprezentant, plynulou italštinou.

Slávisté by rádi ve čtvrtek navázali na domácí listopadový skalp jiného italského soupeře. AS Řím porazili góly Václava Jurečky a Lukáše Masopusta 2:0.

„Na ten zápas máme krásné vzpomínky. Plný stadion, lidé byli skvělí. Nikdo z nás by se nezlobil, kdyby se výsledek opakoval a my šli do prodloužení,“ vykládal den před zápasem také jeden ze slávistických kapitánů Tomáš Holeš.

Výkop v Edenu je ve čtvrtek v 18:45.