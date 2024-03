Góly, moje poslání. Stašková o AC Milán i zásnubách pod Eiffelovkou

Není divu, že když hrála na San Siru pražská Slavia, fandila na tribuně Rossoneri. „Ale můj táta, který přijel s kamarády ze Znojma, je velký slávista. Tak jsme byli taková namíchaná partička,“ pousměje se třiadvacetiletá útočnice, dvojnásobná nejlepší Fotbalistka roku.

Zažila pestrý půlrok. Odchod do AC Milán, zásnuby, postup s reprezentací do elitní Ligy národů: „Nejlepší období kariéry.“

Možná víte, že v dětství se na turnajích v Ivančicích střetávala s Adamem Hložkem, později oba přestoupili do Sparty. Po maturitě zamířila do Juventusu, s nímž získala tři mistrovské tituly, a vyrazila na zkušenou do Atlétika Madrid. „Ale technický španělský fotbal mi nesedl,“ přiznává Stašková.

A tak je od léta zpět v Itálii.