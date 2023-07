Nejlepší česká fotbalista Stašková vyměnila Atlético Madrid za AC Milán

Nejlepší česká fotbalistka posledních dvou let Andrea Stašková se vrací z Atlética Madrid do Itálie. Zamířila do AC Milán, kde se potká s dvojčaty Kamilou a Michaelou Dubcovými. Informovala o tom agentura Sportegy, která útočnici zastupuje.