Výhra 4:0 a postup! České fotbalistky budou hrát elitní Ligu národů A

„Bylo důležité, že jsme dali rychlé dva góly a dostali se do klidu. Pak už jsme zápas drželi ve svých rukou. Jsem rád, že to tam holkám dneska padalo, zaslouženě postupujeme,“ řekl po zápase kouč Karel Rada.



V souběžně hraném zápase skupiny B4 Bosňanky zdolaly Bělorusko 1:0, avšak vzhledem k české výhře skončily o dva body druhé a míří do baráže. Naopak Češky mohly přes hlavu přetáhnout trička s nápisem Postup do Ligy národů A!

Na skvěle připraveném hřišti v Pardubicích, kde v neděli vyhrála Sparta 2:1, se vůbec poprvé představily i fotbalistky. Teploměr ukazoval -2 stupně Celsia, ale tisícovku diváků na stadionu zahřál alespoň svižný fotbal.

Trenér Karel Rada udělal oproti sobotnímu duelu s Běloruskem (1:0) jedinou změnu v sestavě. Na pravé lajně se namísto slávistky Kristýny Růžičkové, rodačky právě z Pardubic, objevila její spoluhráčka z klubu Tereza Krejčiříková. Ta se do reprezentace vrátila po více než roční pauze kvůli těžkému zranění kolene a hned byla u klíčového zápasu sezony.

Slavit mohla se spoluhráčkami hned ve 13. minutě. Dubcová parádně vypálila z dobrých dvaceti metrů a míč zamířil od břevna za bezmocnou brankářku Meršnikovou.

Češky dál dominovaly, byly častěji u balonu a kupily standardky. Po rohovém kopu, který Khýrová točila přímo do branky, se v mumraji ve vápně nejlíp zorientovala Černá a doklepla míč do sítě. Do kabin se tak šlo za stavu 2:0.

I po změně stran nebyla o góly nouze. Slovinky nestíhaly a už s lehkou frustrací usnadňovaly Češkám kombinace. Po hodině hry pelášila z půlící čáry sama na branku Andrea Stašková. Půjde do kličky? Kdepak. Útočnice AC Milán zakončila suverénně střelou k tyči.

Domácí hrozily nadále z rohových kopů. Z dalšího se trefila Khýrová, jež hrála výtečný zápas. „Dejte jim bůra,“ ozývalo se stadionem. Děvčata v červeném sice fanoušky neposlechla, i tak ale mohla slavit.

V příštím roce si zahrají Ligu národů A, z níž první dva týmy postupují přímo na Euro 2025. Třetí celek čeká dvoukolová baráž. Do Česka tak zamíří nejlepší ženské týmy Evropy. Koho Češkám přidělí los? Španělky, Angličanky či Němky?

Fotbalová Liga národů žen 6. kolo Skupina B4

Česko - Slovinsko 4:0 (2:0)

Branky: 12. K. Dubcová, 30. Černá, 59. Stašková, 69. Khýrová. Sestava Česka: Lukášová - Šlajsová (78. Huvarová), Dědinová, Pochmanová, Bartoňová - K. Dubcová, Cahynová - Krejčiříková (62. Kotrčová), Černá (62. K. Růžičková), Khýrová (78. Mrázová) - Stašková (83. Křivská). Trenér: K. Rada. Bosna a Hercegovina - Bělorusko 1:0 (1:0)