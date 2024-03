Holeš se nemá za co omlouvat. I Giroud říkal, že to není červená, štvalo Provoda

Bylo cítit, že průběh domácí odvety kouše těžce. Oslabená Slavia padla v Edenu 1:3 a v pohárech končí.

„Nerozumím, proč rozhodčího vůbec volali k videu,“ vracel se k červené kartě pro Tomáše Holeše, klíčovému momentu celého duelu. „Zničilo to zápas. Svátek, který jsme si všichni tady chtěli společně užít,“ povídal Provod.

Názor na červenou kartu máte jasný.

Zákrok jsem viděl a podle mě to na vyloučení vážně nebylo. Tomáš na něj stoupl, protože ležel pod ním. Couval, nohu neměl nataženou, nebylo to nijak nebezpečné. Soupeř to pak samozřejmě dobře prodal.

Sudí zkoumal situaci poměrně dlouho. Doufal jste, že červenou neudělí?

V první řadě jsem vůbec nevěřil, že ho k videu volají. I Olivier Giroud a další hráči Milána říkali, že to z jejich pohledu na vyloučení nebylo. Všichni ale víme, že když už si VAR rozhodčího zavolá, bývá problém, což se potvrdilo.

Vzápětí jste dostali dva rychlé góly a bylo po zápase, že?

Možná jsme mohli přepnout dřív do defenzivnějšího módu. Na druhou stranu jsme šli do zápasu s plánem, kterého jsme se chtěli držet. Věděli jsme, že potřebujeme zvítězit. Kdybychom se ihned po červené stáhli, třeba bychom déle drželi nula nula.

Ale?

Nic víc. Chtěli jsme to zkrátka zkusit a zkusili. Jenže kvalita Milána je velká, rychle nám nasypali dva góly a pak už hráli, co jim vyhovovalo. Drželi balon, nepůjčovali nám ho, kontrolovali průběh. Pro nás je pak hřiště rázem hrozně velké, když je nás o jednoho méně. Ve druhém poločase jsme se vrátili do režimu z Milána a bylo to lepší.

Jak se v kabině cítí Holeš?

Hned se nám všem omlouval, ale vlastně neměl za co. My jsme ho okamžitě podpořili. Nikdo z nás to rozhodnutí nechápe, od realizáku přes hráče.

Bylo složité po udržet po červené emoce? I na tribunách najednou bylo spoustu negace.

Ano, bylo to vyhrocené, ale na hřišti jsou emoce trochu jiné. Musíte se maximálně koncentrovat na každou situaci.

Ale s fanoušky na Tribuně sever jste pak coby kapitán po přestávce řešil létající kelímky. Co vám říkal rozhodčí?

Prosil, abych se pokusil lidi uklidnit. Já pro ně částečně mám pochopení, těšili se, věřili nám. A když pak sudí zápas takhle ovlivní, je to složité pro ně i pro nás. Na druhou stranu házení kelímků samozřejmě nikomu nepomůže. To jsem se jim snažil vysvětlit. Vzali to.

Vy teď musíte vzít konec v Evropě.

Je to pro nás všechny aktuálně extrémně hořké. Už v týdnu jsem říkal, že je neuvěřitelné, kam se Slavia posunula. Prohráli jsme venku s AC Milán dva čtyři, přesto jsme od fanoušků, médií i veřejnosti slyšeli, že jsme schopní jít dál. Věřili jsme si, byli jsme sebevědomí, ale bohužel.