Zdrcený Krejčí po Liverpoolu: To nebyl můj den, těžko se mi k tomu něco říká

Když ve 14. minutě prohrávali 0:4, přičemž čtyři branky dostali za necelých sedm minut, Krejčí svolal spoluhráče do středu hřiště.

„Říkali jsme si, co bychom mohli změnit, ale konkrétní být nechci, to zůstane mezi námi. Jen prostě pár slov, jak se uklidnit a jakým způsobem dál pokračovat,“ pronesl v prostranství před kabinou v útrobách stadionu Anfield.

Vypadáte hodně zvadle.

Těžko se mi mluví. Úvodní minuty nás dostaly do kolen, za to beru zodpovědnost. Pak se už těžko s těmito týmy vracíte zpátky. Občas takové momenty přijdou, s tím se musíme porvat. Věřte mi, není pro mě jednoduché hned po zápase vám k tomu něco říkat.

Z čeho ty šílené chyby pramenily?

Z individuálního rozhodování a potom z kvality soupeře. Ale základem jsou naše chyby, hlavně ty moje. Jak jsem řekl, beru to na sebe. Dostalo nás to dolů a těžko jsme se chytali. Bohužel, i to je život.

Nebál jste, že tady dopadnete opravdu hodně špatně?

V tom zápase myslíte na hodně věcí. Snažíte se bojovat dál, ale v těchto situacích je hodně z nás poprvé. Už asi k tomu víc nemám. Doufám, že nás to do budoucna zocelí a pomůže nám to v dalších zápasech v Evropě.