Finále poháru těsně před derby o titul? Záleží také na Plzni, termíny jsou jen dva

„Pro finále připadají podle možností termínové listiny v závěru sezony v úvahu buď středa 8. května, nebo středa 22. května. Rozhodne se po odehrání odloženého semifinále Viktoria Plzeň - Zlín,“ oznámil Petr Šedivý, mluvčí pořádající fotbalové asociace.

Termínová listina do konce sezony víkend 6. a 7. dubna – 27. kolo ligy čtvrtek 11. dubna – čtvrtfinále Konferenční ligy (Plzeň) víkend 13. a 14. dubna – 28. kolo ligy čtvrtek 18. dubna – odveta čtvrtfinále Konferenční ligy (Plzeň) víkend 20. a 21. dubna – 29. kolo ligy středa 24. dubna – semifinále Mol Cupu (Plzeň - Zlín) neděle 28. dubna – 30. kolo ligy čtvrtek 2. května – semifinále Konferenční ligy (Plzeň?) víkend 4. a 5. května – 1. kolo ligové nadstavby čtvrtek 9. května – odveta semifinále Konferenční ligy (Plzeň?) víkend 11. a 12. května – 2. kolo nadstavby úterý a středa 14. a 15. května – 3. kolo nadstavby víkend 18. a 19. května – 4. kolo nadstavby víkend 25. a 26. května – 5. kolo nadstavby středa 29. května – finále Konferenční ligy (Plzeň?) čtvrtek 30. května – baráž o ligu (Zlín?) neděle 2. června – odveta baráže o ligu (Zlín?)

Hrát by se mělo na půdě vítěze druhého semifinále mimo Prahu – tedy buď v Plzni, nebo ve Zlíně.

Kvůli husté mlze, která na konci února znemožnila odehrání čtvrtfinálového duelu mezi Jabloncem a Plzní v původním termínu, se fotbalový Mol Cup dostal na jaře do časové tísně.

Ve středu 24. dubna, na kdy fotbalová asociace coby pořadatel soutěže finále původně plánovala, se teprve uskuteční druhé semifinále mezi Plzní a Zlínem.

Proto se o trofej může hrát nejdřív v květnu, čili v průběhu nabité ligové nadstavby, která odstartuje o víkendu 4. a 5. května.

Je nepravděpodobné, že by se finále poháru uskutečnilo až po konci ligy, o čemž se spekulovalo. Šibeniční je kvůli přípravám finálového stadionu a prodeji lístků i termín 1. května, což je týden po semifinále.

Při pohledu do termínové listiny proto připadají v úvahu další dvě data, o nichž se bude diskutovat.

Ve středu 8. května by se mohlo hrát, pokud do finále postoupí Zlín. Nebo v případě, že do něj projde Plzeň a nebude tou dobou už ve hře v Konferenční lize, kde ji v dubnovém čtvrtfinálovém dvojzápase čeká Fiorentina.

Jde však o termín těsně před nadstavbovým ligovým derby (neděle 12. května), které může rozhodnout o titulu, což by se Spartě zřejmě nelíbilo.

Na druhou stranu: žádným právem veta v tomto případě nedisponuje.

Druhým termínem je středa 22. května mezi předposledním a posledním kolem ligové nadstavby. Ten by měla volný také Plzeň, i kdyby náhodou postoupila až do evropského finále.