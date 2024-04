Kdo vyzve Spartu o trofej? Semifinále poháru oživuje vzpomínky na památné triumfy

Zlínské pohárové intermezzo Pro Zlín je duel v Plzni komplikací před finišem základní části první ligy Ale milou. V sázce je postup do pohárového finále, v němž už čeká Sparta. „Dojít tak daleko se nepodaří každý rok. Už jen proto budeme k zápasu přistupovat se vší vážností,“ ujistil asistent zlínského trenéra Lukáš Motal. Mezi čtyři poslední týmy poháru postoupil Zlín po šesti letech, tehdy vypadl s Jabloncem. Rok předtím druhou nejvýznamnější tuzemskou soutěž vyhrál. A jeden ze tří pamětníků – Antonín Fantiš – nabízí paralely. „V semifinále jsme jeli na Slavii v roli outsidera a nikdo nám nevěřil,“ připomněl překvapivé vítězství 1:0 v Edenu. Ve finále pak Zlín zdolal druholigovou Opavu a odpíchl se do Evropské ligy. I teď je Plzeň jasným favoritem. Zatímco Zlín hraje o ligové bytí, Viktoria se třetím místem v kapse touží po pohárové trofeji. Po vypadnutí ze čtvrtfinále Evropské konferenční ligy obětovala nedělní ligový duel v Uherském Hradišti na pohárový oltář a klíčové hráče šetřila po zběsilém programu na středeční dohrávku se Zlínem. Na únavu soupeře ale hosté nespoléhají. „Plzeň má velmi široký kádr a jsou zvyklí hrát systémem čtvrtek–neděle,“ podotkl Motal. Zlín prohrál posledních sedm vzájemných zápasů, na podzim dostal doma od Viktorie ještě v éře trenéra Pavla Vrby sedmičku. Pohárová soutěž však má svoje specifika. „Je to jeden zápas a stát se může cokoliv,“ věří Fantiš. Poslední vítězství Zlína ve Štruncových sadech v poměru 2:0 se datuje do sezony 2016/17, na jejímž konci triumfoval v poháru. „Nejedeme jen na výlet. Finále je velká věc,“ vnímá Fantiš. I tak bude Zlín pravděpodobně šetřit některé hráče na bitvu proti Karviné. „Možná dostanou příležitost kluci, kteří nebyli tolik vytížení. Změn ale pár bude,“ nastínil Motal.