Gól před poločasem byl nejdůležitější, hodnotil Sadílek. Priske v Opavě chválil

Mužstvo do finále MOL Cupu dovedl podruhé za sebou. „Hlavně jsem hrdý na klub, protože ten je potřetí v řadě ve finále, což svědčí o mentalitě, která je v kabině i celém klubu. Ta je skvělá,“ uvedl Priske.

Sparta loni ve finále podlehla Slovácku a v roce 2021 Slavii Praha. „Uděláme vše pro to, abychom třetí finále za sebou zvládli,“ slíbil kouč.

„Třetí finálové účasti si považujeme a konečně bychom to chtěli zvládnout,“ dodal sparťanský záložník Lukáš Sadílek.

Letošní finálový protivník Sparty vzejde ze souboje Plzně se Zlínem.

Sadílek byl hlavní postavou první vážnější situace. Sparťané se ve 21. minutě radovali, jenže sudí Petr Hocek po upozornění od videoasistenta jejich branku odvolal, jelikož před tím přehlédl Sadílkův faul na opavského Málka.

„Tím, že nám neuznali gól, jsme to měli těžší,“ řekl Lukáš Sadílek. „Doteď to nechápu, neviděl jsem to ještě, ale možná byl. Měl jsem však za to, že jsem hrál balon a hráč nadskakoval,“ přemítal.

„Zareagovali jsme však dobře, že jsme ještě před přestávkou gól dali, to byl nejdůležitější okamžik zápasu, bez toho bychom to měli daleko těžší.“

Podle Priskeho byl duel v Opavě dalším náročným v poháru. „Všechny zápasy v něm, navíc venku, nejsou nikdy lehké,“ upozornil. „Měli jsme hodně procent držení míče, ale složité bylo překonávat soupeře, který hrál v hlubokém obranném bloku. Abyste takto hrajícího protivníka rozhýbali, musíte dát brzy branku, což se nám dnes nepodařilo. Přesto jsme si zasloužili vyhrát a postoupit.“

Je fakt, že prvních 17 minut hosté nepustili Opavany na svou polovinu. Ti až poté měli několik zajímavých střel.

Sparťanský útočník Jan Kuchta střílí v utkání proti Opavě.

Největší šanci domácích zahodil Marzuq, jenž byl minutu na hřišti, když se dostal za obranu. Vyrovnat nedokázal – v 73. minutě trefil pravou tyč.

„Trochu mi zatrnulo,“ přiznal Sadílek. „Hlavně jsem rád, že to nebyl spouštěč, abychom pustili Opavu do hry, do tlaku. Ukázala však, že může být nebezpečná a potrápit nás.“

Navíc v bouřlivém prostředí, jimž si Opavané připomněli prvoligové časy. Všichni aktéři si diváckou kulisu téměř 6600 diváků pochvalovali.

„Moc jsem si ji užil. Opava dokázala, že je sportovní, fotbalová, a tím, jakou zde fandové dokážou vytvořit skvělou atmosféru, patří do první ligy,“ prohlásil opavský trenér Miloslav Brožek.

„Lidé Opavu hnali a před takovými diváky soupeř nic nevypustí,“ dodal Lukáš Sadílek, který má na Opavu hezké vzpomínky. Připomněl, že tam hrál druhou ligu za Sokolov a dvakrát se proti ní trefil ještě jako hráč Slovácka. „Pro mě to je příjemný stadion,“ usmál se.