Už bylo na čase, oddechl si Červ po premiérové trefě. Prvně chtěl přihrávat

Jak semifinálový duel se Zlínem hodnotíte?

Hned od první minuty jsme šli za tím, abychom zápas zvládli. Hodně nám pomohla branka, která padla už v šesté minutě. Pak jsme pokračovali v nátlakové hře, byli jsme poctiví směrem dozadu, kluci to tam perfektně odskákali. Dali jsme druhý gól, po přestávce třetí a zvládli jsme to.

Zapsal jste v Plzni první branku, ulevilo se vám?

Branky jsem vždycky nějaké dával, ale těch šancí v Plzni už bylo dost a proto jsem rád, že to tam spadlo. Večer před utkáním jsem si v posteli říkal, že už to konečně musím prolomit a dát gól. Jsem za něj moc rád.

Nepřekvapilo vás, kolik prostoru jste dostal?

Trošku jo. Pořád se to otevíralo a já přemýšlel, kam rozehrát. Najednou jsem byl u vápna, měl před sebou prostor a pak už nebylo jiné řešení, než vystřelit. Překvapilo mě, jak to bylo snadné.

Kromě gólu jste si připsal i asistenci u třetí branky. Byl to váš nejpovedenější zápas ve Viktorce?

Co se týče čísel, tak určitě. Věřím, že byly i zápasy, kdy se mi herně dařilo, ale neměl jsem čísla. Teď jsem to podpořil i produktivitou.

Trenér vás chválil, cítíte i vy dobrou formu?

Vždycky je co zlepšovat. U mě je to spíš o tom, abych někdy zachoval chladnější hlavu a přidal nadstavbu, kvalitu. Je to ve mně, to vím, ale musím to prokazovat častěji. Při tréninku na tom pracuji.

Čeká vás finále se Spartou, jak velkou výhodou bude domácí prostředí?

Je dobře, že hrajeme v Plzni. Domácí prostředí je určitá výhoda, ale bude to 50 na 50 a asi jiné než ligový zápas. Připravíme se a chceme uspět.

Je velká motivace získat pohárovou trofej?

Já jsem ještě ve fotbalu nic nevyhrál, pohár má velkou cenu. Jedna ze dvou trofejí, které se dají u nás získat. Necháme na hřišti všechno a pro výhru uděláme maximum.

Máte těžké jaro, hodně zápasů, jak to zvládáte?

Naposledy jsem režim dvou zápasů týdně zažil ještě v mládeži na Slavii. Jinak jsem neměl tolik utkání za sebou. Ale v Plzni máme skvělé zázemí, dá se dobře zregenerovat. Za tři dny to člověk rozběhá a je zase připravený. Pořád je lepší hrát než trénovat.

Překvapuje vás, jak rychle jste se zabydlel v základní sestavě Plzně?

Já jsem za to hlavně hodně rád, je to krok kupředu. Počítal jsem, že nějaký prostor dostanu, nakonec je ho víc i kvůli zraněním, Válec (Valenta) se zranil s kolenem a do středu není tolik možností. Jsem moc rád, že hraji a doufám, že to tak bude pokračovat dál.