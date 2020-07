Kolik stojí oběd v „závodkách“ a jak se dá najíst za stravenku

Jitka pracuje jako asistentka na brněnské Masarykově univerzitě. Když chce ušetřit, dá si v menze dotovaný oběd. Má ale také možnost využít stravenku a jít se najíst do restaurací v okolí školy. „Zaměstnanec má nárok na jeden oběd denně, tedy zhruba 22krát v měsíci. Buď může využít stravenky, nebo zvýhodněnou stravu v menze. Může si to ale taky nakombinovat, například si vzít 10 stravenek po stokoruně a 12krát zajít na oběd do menzy,“ vysvětluje systém univerzitního stravování mluvčí Tereza Fojtová.



Jitka využívá obě alternativy. „Když se potřebuji rychle a levně najíst, jdu do menzy,“ říká asistentka, kterou ve školní jídelně vyjde maďarský guláš s těstovinou asi na 30 korun. „Když jsem mimo univerzitu, chci si zajít na pracovní oběd nebo jen tak s kamarádkou jdu jíst ven. Máme tu v okolí obrovský výběr – steakárny, vietnamskou nebo indickou kuchyni, vegetariánské restaurace. Oběd je ale dražší. Obvykle zaplatím stravenkou a ještě musím tak třicet až padesát korun přidat,“ říká asistentka Jitka.

Dva za cenu jednoho

Daňově optimální hodnota stravenky pro letošní rok je 131 korun. 55 procent její hodnoty – tedy 72 korun – hradí zaměstnavatel, zbytek pracovník. Podle poskytovatele stravenek Sodexo stojí průměrný oběd 127 korun.

„Když si spočítám, že na jednu stravenku dávám ze svého 40 korun, plus doplácím v restauraci, běžný oběd tady v centru mě vyjde na 60 korun denně, bez pití,“ říká Jakub Pospíšil, který pracuje nedaleko brněnského náměstí Svobody.



Za tu cenu si dá zaměstnanec pražské Fakultní nemocnice Motol v místní kantýně obědy hned dva. I s polévkou. Takzvané závodní stravování nabízí státní instituce, školy, nemocnice, ale i velké fabriky jako Siemens či ABB nebo třeba rodinné firmy do 30 zaměstnanců.

Kolik stojí oběd v závodní jídelně do 30 Kč 34,2 %

31–50 Kč 23,3 %

51–70 Kč: 9,2 %

71–90 Kč: 12,5 %

91–110 Kč: 13,3 %

110–130 Kč 5,8 %

více než 131 Kč: 1,7 % Zdroj: průzkum Sdružení pro zaměstnanecké stravování, červen 2020



Po celé zemi se v podnikových jídelnách stravuje 1,8 milionu zaměstnanců. „Více než třetina strávníků v závodních jídelnách za oběd zaplatí pod 30 korun. Do padesátikoruny se celé obědové menu vejde u plných osmapadesáti procent tuzemských zaměstnanců,“ říká Linda Nejezchlebová ze Sdružení pro zaměstnanecké stravování, které udělalo mezi strávníky v kantýnách průzkum.



Zatímco v restauraci si člověk vybere podle toho, na co má chuť, v podnikové jídelně se musí spokojit s menším výběrem. Přesto je podle průzkumu sedm z deseti lidí se stravou v závodkách spokojeno.

Ze 120 zaslaných jídelních lístků organizátoři průzkumu hodnotili i kvalitu nabídky. Vedle klasického menu nabízí velká část jídelen i lehké pokrmy, ne vždy je to ale pravidlem. „Máme jedno jídlo stejně jako děti. Někdy se vám kuchařky do chutí trefí, někdy ne. Ale máme jídelníček daný týden dopředu, tak si vyškrtám jídla, která nemusím, jako třeba buchtičky se šodó,“ říká učitelka Jana z Břeclavska.

Jinde chystají hotovky i minutky, připravují polévky, dezerty a saláty. Například výrobce klimatizačního zařízení Daikin nabízí ve svém brněnském provozu kromě pěti jídel, salátový bar a v létě speciality z grilu. „Oběd složený z polévky, hlavního jídla a salátu dobře doplní energii na odpolední práci. Tříchodový oběd patří ke zdravému životnímu stylu,“ uvádí specialistka na výživu Kateřina Cajthamlová.

Stravenky se slevou

Po koronavirové odstávce restaurací „změkčil“ pravidla i největší poskytovatel stravenek Sodexo. Držitelům elektronických stravenek Gastro Pass Card, kteří v prvních dvou týdnech po znovuotevření zašli do restaurace na oběd, vraceli na účet pokaždé 10 korun. Za dva týdny si tak mohli strávníci „vydělat“ na velký oběd zdarma.

Do akce se zapojilo 19 065 lidí, kteří podpořili více než 3 500 restaurací. Více než snaha ušetřit však jedlíky motivovala snaha restauracím pomoci. Ještě na začátku roku se průměrná cena oběda pohybovala něco přes 120 korun. Během akce se zvedla na 170 korun. „Za vyššími útratami za oběd může být snaha lidí pomoct restauracím, ale také utrácet příspěvky na oběd, které nastřádali v době, kdy restaurace byly zavřené,“ vysvětluje Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo Benefity.