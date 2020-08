Venku se setmělo a šichta začíná. Jak ve zdraví přežít noční směny?

Skladníci, obsluha v nonstopech, dělníci na montážních linkách, pomocní pekaři, vrátní, recepční, barmani, uklízečky... Lidí, kteří pracují po nocích, přibývá. Zvlášť o prázdninách. Přivydělávat si chtějí studenti, senioři i pracující rodiče, kteří v létě nemusí ráno vypravovat děti do školy.

„Každý rok si týden z dovolené beru o prázdninách noční směny. Za šest směn vydělám tolik co za 14 dní v práci, takže ušetřím na letní dovolenou pro rodinu,“ pochvaluje si řidič Petr, který po nocích rozváží hosty z restaurací.

Brigádníků, kteří chtějí pracovat v době, kdy většina lidí spí, je letos více i kvůli pandemii koronaviru. „V období, kdy se v Česku uzavřely restaurace a různé výrobní společnosti omezovaly provoz, jsme měli zhruba pětinásobek uchazečů o zaměstnání. Nicméně šlo o pracovníky, kteří chtěli pouze nějak překlenout období, kdy přišli o své stálé zaměstnání. Hledali spíše jen přivýdělek do doby, než se vrátí do své původní práce,“ říká Michaela Svobodová z úklidové společnosti Úklid? Klidně!, kde mají i noční směny.

Směny se mají točit jako hodinové ručičky

V těchto dnech, kdy je světla více než tmy, noční práce přitahuje tím více. Nastupuje se ještě za světla a za pár hodin už zase svítá. „Nejvhodnější je model, kdy se směny posouvají dopředu. To znamená, že zaměstnanec pracuje například první den ráno, pak v poledne a pak má večerní směnu. Takovému způsobu řazení směn říkáme zdravý plán, protože pomáhá předcházet hromadění nedostatku spánku a tělo se při něm zotavuje snadněji, než když se směny točí ‚proti směru hodinových ručiček‘,“ říká Roman Urban ze společnosti Déhora, která se zabývá plánováním směnného režimu ve firmách.

Tento systém je podle něj dlouhodobě udržitelný a firma to pozná i na výkonnosti lidí. A má to ještě jednu výhodu – odborníci zjistili, že už po několika nočních směnách za sebou stoupá šance úrazu. „Riziko poranění je v průměru o 6 % vyšší při druhé noční směně, o 17 % při třetí noční směně a při čtvrté je to už o 36 %. U tří po sobě jdoucích denních směn se riziko úrazu sice také zvyšuje, ale podstatně méně,“ popisuje zajímavé výsledky Urban.

Noční práce je zkrátka nezdravá. Narušuje přirozený biorytmus a dlouhodobě se může podepisovat i na celkovém zdraví člověka.

I proto jsou noční šichty mnohem lépe placené. Za práci mezi desátou večerní a šestou ranní dostávají lidé příplatky. V soukromé sféře je to minimálně 10 procent jejich průměrné hodinové mzdy, ve státní 20. Dostat ale mohou samozřejmě víc, záleží na smlouvě se zaměstnavatelem.

Po svačině cítím, jak to na mě jde...

A jak noční směnu co nejlépe zvládnout? Zkušení matadoři mají celou řadu dobrých rad. Třeba méně jíst. „Vždycky když se najím, někdy kolem jedné druhé, tak cítím, jak to na mě jde,“ říká slévač Jaromír Hron z Kovolitu Modřice. Ale za dlouhá léta už si zvykl, na noční směně méně jí a hlavně si dopředu odpočine: „Důležité je se před první noční pořádně vyspat, to je naprosto klíčové.“

Těsně před začátkem noční nikdy nejí Jaroslava Kočová, která pracuje v Amazonu. „Mně stačí být pokud možno stále v pohybu, a to v mé práci není žádný problém. A pokud mám chvíle, kdy se cítím unavená, pomáhají banány. V krizi, pokud se například před směnou málo vyspím, mě vzpruží energetický nápoj,“ má vyzkoušeno Jaroslava Kočová.

Její kolega z Amazonu sází také na pohyb. „Pokud přichází únava, dělám malou rozcvičku, protažení těla, využívám i nově instalovaný automat, kde je možno si zakoupit čerstvý džus. No a pokud je únava opravdu silná, zazpívám si – třeba Čechomor, ovšem tak, abych nerušil kolegy,“ směje se Jiří Mikl.

Pár rad, jak noční přežít ve zdraví, přináší společnost Déhora.

1. Jezte s mírou

Jídlo na noční směně by mělo být lehké a zdravé. Vyvarujte se kofeinu a sladkostí. Skvělými pomocníky jsou v tomto případě proteiny, které vás nabudí. Najdete je například v oříšcích.

2. Buďte v pohybu

Snažte se být v neustálém pohybu, i když je velmi lákavé si sednout. Zůstanete-li fyzicky čilí, nepodlehnete únavě tak rychle. Jestli jste pro nepřetržitý pohyb příliš unavení, mluvte. Mluvení vám pomůže zůstat aktivní. Trávíte-li čas na noční směně sami, zapněte si rádio.

3. Zapněte světla

Dobře osvětlené pracoviště zabrání narůstající únavě. V tmavém prostoru vytváří mozek hormon melatonin, který lidský organismus uspává. Přítomnost modravého světla produkci melatoninu zabraňuje. Ale pozor, pokud se expozice světla sníží, přirozená produkce melatoninu začne znovu.

4. Schrupněte si

Pokud to vaše profese umožňuje, snažte se využít volné chvilky na směně ke krátkému zdřímnutí. Průzkum prokázal, že i krátký půlhodinový odpočinek může zabránit hormonálnímu narušení způsobenému nedostatkem spánku a povzbudí vaši imunitu. Mějte však na paměti, že po probuzení trvá až 15 minut, než budete opět v plné pohotovosti.