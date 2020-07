Na svůj stůl a židli nemáte nárok. Jak se sdílí pracovní místo?

Celé týmy se do nově zrekonstruovaných kanceláří centrály společnosti T-Mobile v pražských Roztylech už nevejdou. „Ve větší míře jsme tam zavedli sdílená pracovní místa, nebo jinak řečeno hot desking, už počátkem letošního roku, kdy do tohoto režimu přešla Komerční divize,“ říká manažerka firemní komunikace Martina Kemrová.

Na jakých pozicích hot desking uplatňujete?

Od pozic specialistů po manažerská místa a postupně se přidávají další.

Je nutné na tento způsob práce nějak dopředu lidi připravit?

Všichni v týmu si musí zvyknout na to, že pracují v openspacech, na různých místech, a že část pracovní doby pracují z domova. Aby systém sdílených pracovních míst fungoval, je nutné myslet i na to, že některá jednání či typy komunikace vyžadují soukromí či větší míru soustředění, zaměstnavatel musí počítat i se zřízením soukromých zón a dostatečným počtem zasedacích místností.

Jak na to vaši zaměstnanci reagovali, když jste jim řekli, že nebude mít každý svůj stůl?

Pro většinu lidí, kteří jsou zvyklí na svou kancelář, kde mají své soukromí, kterou si „zabydlovali“ řadu let, je představa sdíleného prostoru velmi nekomfortní.

I já sama jsem si překvapivě silně uvědomovala, jak velký mám strach ze ztráty soukromí, a to jsem pracovala vždy při otevřených dveřích. Pro pracovníky typu „bydlenka“, kteří si zdobí kancelář rodinnými fotografiemi a květinami, ve skříni mají rezervní oblečení pro řadu příležitostí a roky už nevytřídili písemnosti ani nesmysly v šuplících, je samozřejmě stresující jen představa stěhování. Ale nakonec je to vždycky úlevné, když člověk zjistí, jak málo věcí opravdu potřebuje.

Mění se i vztah vedoucích a podřízených?

Mění se i vztah vedoucích a podřízených?

Nadřízení si musí zvyknout na to, že nemají podřízené stále na očích, a přestat je hodnotit podle počtu odsezených hodin.

Také je potřeba plánovat společná setkání týmu a nespoléhat se na to, že se lidé budou přirozeně setkávat v práci a sdílet informace. Podřízení pak nesou plnou zodpovědnost za to, že i mimo kancelář budou schopní splnit pracovní povinnosti. V každém případě hraje velkou roli vzájemná důvěra.

Co je ještě důležité?

U sdílených míst je nutná disciplína – nemáte stabilní místo, takže pracovní pomůcky musíte na konci pracovní doby sklízet do určené poličky nebo skříně. Tedy žádné fotografie dětí, mazlíků a nástěnka s pohlednicemi z dovolených.

Nevymlouvají se pracovníci: šéfe, nemohl jsem report dokončit, neměl jsem včera svůj stůl? Nebo naopak i věční opozdilci chodí do práce dříve, aby měli kde sedět?

Zatím nevím o případě, že by na někoho nevyšel stůl. Navíc, my máme v prostorách mimo hlavní openspaces tolik sedacího nábytku a speciálních pracovních koutků, že se nemůže stát, že by byly obsazeny všechny. Spíše mohou mít lidé problém se soustředěním, přece jen míra hluku v obsazeném společném prostoru je o něco vyšší.