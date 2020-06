Pandemie se promítla i do zaměstnaneckých benefitů. Firmy některé zrušily

Pandemie koronaviru přinesla české ekonomice nemalé rány. Čeští zaměstnavatelé proto již v průběhu dubna a května museli přistoupit k celé řadě opatření, jejichž cílem byly úspory nákladů. Jak ukazuje aktuální průzkum společnosti Randstat, v mnoha případech se týkaly i zaměstnanců.

Průzkum ukázal, že zhruba čtvrtina českých firem už přistoupila v souvislosti s pandemií covid-19 a omezujícími opatřeními k propouštění. Pětina snížila svým zaměstnancům finanční bonusy a variabilní složky, desetina mzdový základ. K výrazným redukcím došlo i v oblasti nefinančních benefitů.

„Necelých 16 procent firem například zrušilo svým lidem stravenky či dotované jídlo, pět procent životní či penzijní pojištění,“ upřesňuje výsledky Jacek Kowalak, ředitel společnosti Randstat.

Podrobný průzkum z celé republiky v těchto dnes realizuje také personální agentura Grafton Recruitment. Detailní přehled tedy zatím k dispozici není, něco je ale jasné již teď.

„V rámci úprav systému benefitů půjde nejčastěji o úspory na různých akcích pro zaměstnance, tedy teambuildingy. Dále pak o benefity, kterých si možná ani nebyli zaměstnanci vědomi, jako občerstvení na pracovišti a podobně,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. První zprávy mají i o tom, že některé firmy dočasně pozastavily příspěvky na sport a kulturu přes karty typu multisport či flexipass.

Zrušení části benefitů je mnohdy jen dočasné

Nutnost úspor potvrzují i samotné firmy, na něž pandemie koronaviru ekonomicky dolehla. Například společnost Obermeyer Helika byla nucena pozastavit mnoho projektů, na kterých s klienty pracují. Pro úsporná opatření se proto rozhodli hned na počátku období pandemie, neboť nikdo nevěděl, jak dlouho situace potrvá a co vše to s sebou ponese.

„Mezi radikální opatření patřilo plošné snížení platů našich zaměstnanců, navíc jsme pozastavili příspěvky na stravenky a flexi passy,“ popisuje Tereza Čechová, HR manažerka společnosti Obermeyer Helika. Zdůrazňuje ale, že tato přijatá opatření jsou dočasná. Zaměstnanci podle ní situaci chápou a k přijatým změnám se postavili pozitivně.

Situace kolem covid-19 dopadla také na společnost Footshop, která provozuje e-shop s teniskami a streetwear módou a kamenné prodejny v Praze, Bratislavě, Budapešti a Bukurešti. Hned na začátku pandemie proto každý z manažerů firmy dostal za úkol velmi pečlivě projít budget a pokusit se nalézt co nejvíce úspor, tak aby firma zvládla překlenout toto období a aby přišla o co nejméně zaměstnanců.

„Snažili jsme se ale být i za dané situace kreativní. Po škrtnutí budgetu na vzdělávání jsme tak vytvořili Footshop Academy, v rámci které se zaměstnanci vzdělávají navzájem. Vytvořili jsme seznam přednášek a workshopů, které budeme moci zprostředkovat interně a nahradit takto jeden z benefitů,“ popisuje Olga Henčlová, HR manažerka Footshop.

Nechali ale kartu multisport, protože chtějí podporovat zdravý životní styl a o tento benefit je zájem. Zůstaly i stravenky, ale zrušili například hojný stůl v kanceláři, kdy tam objednávali občerstvení. Hojný stůl ale nechali ve skladu a na prodejnách, kde si zaměstnanci nemohli vzít home office. Tady ho ponechají i nadále.



Nová situace s novými benefity

Vedle toho ale ve Footshopu zavedli i nové benefity, které reflektují na současnou situaci.

„Těm zaměstnancům, na které měla pandemie finanční dopad, ať už snížením mzdy nebo úvazku, jsme jako nový benefit nabídli předplatné Rohlik premium a budou mít také možnost jít zdarma na kurz vaření od Chef Parade dle svého výběru,“ uvedla Henčlová. Dodala, že jakmile se situace stabilizuje, budou benefity znovu vyhodnocovat a zjišťovat, co je žádoucí a co by zaměstnanci ocenili.

Podobnou cestou se vydaly i další firmy. Například společnost Schneider Electric zavedla jako dočasný benefit dorovnání mzdy při nařízené karanténě či nemocenské z důvodu covid-19 po dobu dvou týdnů.

Důraz na work-life-balance

Proměnily se i benefity zaměřené na sladění pracovního a osobního života, tedy tzv. work-life-balance. „Firmy začaly hledat cesty, jak svým zaměstnancům nabídnout alternativní možnosti benefitů, které se v době pandemie přímo nabízely,“ vysvětluje Jan Pivoňka, HR manažer ManpowerGroup. Mezi benefity se tak objevila třeba online jóga, webináře zaměřené na duševní hygienu či hot linka pro zaměstnance.

A pozornost firem se podle Pivoňky přesunula také k tématům zdraví a bezpečnosti. Například společnost Schneider Electric operativně zařadila tréninky na téma stress a energy management, aby zaměstnancům pomohli čelit vysoké psychické zátěži a pracovnímu vytížení.

Home office ve větší míře

Změn doznaly díky pandemii koronaviru i některé stávající benefity. „Změnila se zejména četnost využití benefitu flexi office a home office,“ říká Ida Ročňáková, ředitelka při lidské zdroje Schneider Electric.

Podobně tomu bylo i v Uniqa pojišťovně. Před krizí zde měli možnost využívat home office jen velmi omezeně. Poté, co byla firma během nouzového stavu z prakticky 95 procent na home office a osvědčilo se to, bylo rozhodnuto, že bude možné tento benefit zaměstnancům poskytovat v daleko větší míře. „Stěžejní je při tom úloha bezprostředního nadřízeného, aby takto flexibilní tým nadále plnil bez problémů zadané úlohy kompletně a včas,“ doplnila Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa pojišťovny.

Podle Jana Pivoňky by dokonce home office v budoucnu už nemusel být ani benefitem, ale spíše nutností. Je to prý stejné, jako když se kdysi začaly používat počítače a mobily. Tehdy mezi firemní benefity patřilo, že se mohou používat i k soukromým účelům. Dnes je to samozřejmost.

Co bude dál

Kromě širšího využití home office ale systémy zaměstnaneckých benefitů doznají v blízké budoucnosti určitě ještě dalších úprav. Určitě nezmizí, ale bude jich méně a bude zřejmě také jiná jejich skladba. A to i proto, že v nejbližších měsících již tlak na množství benefitů nebude skoro jistě tak silný.

„Na trhu práce se bohužel objeví mnohem více nezaměstnaných a situace s náborem se v dost případech obrátí ve prospěch firmy,“ myslí si Michal Novák ze společnosti Profesia. Stále však podle něj budou velkým lákadlem benefity spojené s nadstandardním množstvím dovolené, finanční benefity a možnost vzdělávání.

Očekává také, že velké společnosti si mnoho benefitů udrží, aby do svých řad získaly nové talenty na trhu práce. A s tím souhlasí i Ročňáková. Také podle ní budou benefity hrát i nadále důležitou roli zejména při boji o talenty v úzkoprofilových nebo nedostatkových profesích.