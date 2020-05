Jednou doma, pořád doma. Komu vyhovuje home office?

Dlouho očekávané datum pro pracující rodiče, kteří mají doma školáky, se blíží. Monika Gregorová začala už teď ve velkém shánět dětské roušky, aby je děti měly ve škole na vystřídání. Pro sebe do práce žádnou navíc nepotřebuje. „Ti, kdo mají děti, si mohou sami určit, jestli zůstanou pracovat doma, nebo nastoupí zpět do kanceláře. Já zůstávám doma,“ říká.

I když před pandemií byla firma k povolování home office lakonická, po několika týdnech v nouzovém stavu otočila. „Osvědčilo se nám to, termíny plníme bez problémů. Online porady jsou více k věci. Možná si užijeme méně legrace, když nesedíme všichni u jednoho stolu, ale zase ušetříme čas,“ míní Monika Gregorová.

Podobně to vidí i jiní zaměstnavatelé. Pracovníci se jim mají postupně vracet do kanceláří, ale v podstatě ani jednu stranu nic nenutí návrat urychlovat.

„Vyzkoušeli jsme si, že práce z domova není pro firmy takový strašák. Z domova se dá pracovat velmi efektivně. Stejně tak nás nouzový stav donutil si více zvyknout na porady a schůzky v online světě a ukázalo se, že to šetří čas i peníze na dojíždění. Sice to stoprocentně nenahradí osobní kontakty mezi lidmi, ale je to způsob, jak fungovat rychleji,“ je přesvědčená Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment.

Podle ní se budou i nadále pracující radit a setkávat v online prostředí. „Na výkon lidí by to vliv mít nemělo, protože by svou práci měli odevzdat, ať pracují odkudkoliv. Určitě to budeme zaměstnancům zatím doporučovat. Uchazeči také budou mít na výběr, zda chtějí přijít na pohovor osobně, či ho realizovat vzdáleně,“ říká Jitka Součková.

To, že jsou lidé pracující z domova spokojení a dokážou pracovat stejně efektivně jako v kanceláři, potvrzuje i Martina Kemrová z T-Mobile: „Lidé si rychle zvykli a řada věcí se zrychlila. Například svolávání porad. Je mnohem jednodušší najít v kalendáři všech zúčastněných půlhodinové okno na videokonferenci a neřešit, kdo se kde v tu chvíli fyzicky vyskytuje.“

Pětina lidí pracuje z domova

Kdo pracoval z domova v nouzovém stavu celkem 19,2 % ekonomicky aktivních lidí podle regionů Praha 35,3 %

Čechy (bez Prahy) 13,5 %

Morava 15,1 % podle vzdělání 51,4 % vysokoškoláků

17,8 % SŠ s maturitou





2,2 % SŠ bez maturity



1,2 % lidí se základním vzděláním podle velikosti firmy 15,7 % lidí z malých firem



21,9 % lidí ze středních firem



25,7 % lidí z velkých firem Zdroj: průzkum společnosti LMC

Domácí společnosti tak často přebírají model, který už v těch nadnárodních běžně znají a po dobu pandemických opatření jen rozšiřují. „SAP je globální firma. Mezi schůzkami osobně a prostřednictvím videohovorů či sdílených platforem v podstatě nerozlišujeme, respektive umíme se obojímu přizpůsobit tak, aby na kvalitu naší práce rozdíly mezi oběma druhy pracovního setkávání neměly vliv,“ říká Iveta Chválová, ředitelka centra podnikových služeb SAP Services.

Nouzový stav vyklidil stovky kancelářských komplexů. Podle průzkumu společnosti LMC si práci domů odnesla více než polovina vysokoškolsky vzdělaných Čechů. Z domova pracovala téměř pětina ekonomicky aktivních lidí, nejvíce v Praze.

„Možnost pracovat z domova roste s velikostí firmy. V malých podnicích do stovky lidí pracovalo z domova 15,7 procenta zaměstnanců, ve velkých firmách nad 500 lidí už to byla čtvrtina,“ přidává další čísla Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC.

Ne všichni budou přecházet zase zpět do kanceláře. „Porady a schůzky budou nadále probíhat online, a to jak z důvodu dodržení ‚social distancingu‘, tedy rozestupů mezi lidmi, tak i proto, že mnoho zaměstnanců bude nadále pracovat z domova,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v Česku sdružuje centra podnikových služeb.

Lépe si vedou čtyřicátníci

Leckde prodlouží tento model práce i po dobu letních prázdnin. Je mnohem jednodušší. „Z mé praxe mám řadu signálů o tom, že zaměstnanci po skončení opatření chtějí žádat o větší podíl home office na jejich práci. Zvykli si na něj totiž a zjistili, že v některých momentech a situacích umí být v home office daleko efektivnější. Proč tedy této kombinace nevyužít a nenavrhnout ji zaměstnavateli?“ přemítá Martina Jandečková, koučka a terapeutka vzdělávací společnosti MgC Group.

O tom, že se lidem práce doma zamlouvá, svědčí i aktuální průzkum společnosti T-Mobile. „Dvě třetiny – 68 procent – jsou s možností pracovat z domova spokojeny, negativně tento stav hodnotí pouze 13 procent dotázaných,“ cituje z výsledků průzkumu Martina Kemrová.

Mezi hlavní výhody práce z domova podle dotázaných patří lepší soustředění na pracovní úkoly a také víc volného času díky úspoře cesty do zaměstnání. Líbí se i ležérnější styl oblékání a možnost vlastního rozvržení pracovních úkolů. Tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že mají pocit vyšší efektivity – za stejnou dobu udělají víc práce než v kanceláři.

„Problémy s prokrastinací řeší zhruba čtvrtina dotázaných. Největší problém s lenošením mají mladší lidé ve věku do 34 let. Naopak mezi lidmi staršími 45 let s pevně vybudovanými pracovními návyky ji jako komplikaci uvedlo pouze 17 procent dotázaných,“ uvádí Martina Kemrová.

Kdo neumí, učí se

Při rozhodování, koho nechat na home office, šéfové neřešili jen osobní nasazení svých lidí. Mnohé firmy potrápila i zastaralá technika či nedostatečné počítačové vzdělání zaměstnanců.

„Dá se očekávat, že společnosti, které se dosud digitalizací příliš nezabývaly, se ze současné situace poučí a nově do svých strategií zahrnou online technologie, a to jak směrem k zákazníkům a partnerům, tak směrem k zaměstnancům,“ říká Illya Pavlov ze společnosti Acamar, která pomáhá velkým firmám s rozvojem technologických a výzkumných center.

To je také důvod, proč nebývale vzrostl počet zájemců – ať už firem, či jednotlivců – o školení v IT dovednostech. „Možnost něco se naučit a nikam kvůli tomu nejezdit je pro někoho nová a budeme rádi, pokud s koncem mimořádných opatření nezmizí,“ míní Petr Čeřovský ze Sberbank.

Pandemie ukázala, jak důležitá je digitalizace a jakou roli hraje IT. „Mnoho firem začalo využívat nové technologie a bude potřeba, aby se o ně někdo v budoucnu staral,“ připomíná Barbora Wachtlová, provozní ředitelka společnosti Green Fox Academy, která organizuje kurzy programování. Podle ní je to pro mnohé i příležitost, jak si v této turbulentní době dopomoci k dobře placené a stálé práci.

„Je namístě zvážit, zda nezkusit rekvalifikaci. Například v informačních technologiích je takový nedostatek lidí, že šance uspět je zde ohromná. Navíc programovat se lze naučit i z domova,“ radí Barbora Wachtlová.

A jak jste na tom vy? Vyhovuje vám práce z domova? Hlasujte v naší anketě.