Mění často práci. „No a co,“ říkají. Kdo je a kdo ještě není fluktuant

Houpat se na vlnách, plynout…V celku něžnému významu latinského slova fluctuare dalo české tržní prostředí docela jiný náboj. Jeho odvozenina fluktuant se nevžila pro člověka, který si právě užívá zasloužené dovolené někde ve vlnách Jaderského moře, ale pro zaměstnance, který bezhlavě střídá pracovní místa, aniž by měl k tomu pádný důvod. Tam se mu nelíbí šéf, jinde kolegové, náplň práce nebo malá výplata.

„Takovou naší spodní hranicí, abychom zájemce nenazvali fluktuant, jsou dva až tři roky v jedné společnosti. Ale jsou případy, kdy kandidát byl zaměstnán pět let a potom v průběhu jednoho roku vystřídal tři společnosti a brán jako přebíhač není,“ říká Ivo Jelínek z nadnárodní strojírenské korporace Smiths Group.

Právě třikrát změněné místo během jednoho roku je hranice, kde se chleba láme. „Kdybych měl sestavit ukázkový příklad fluktuanta, byl by to člověk, který změní práci v jednom roce více než třikrát. Ale zásadním vodítkem pro jeho posouzení je důvod odchodu ze zaměstnání. Pokud se ve všech případech jedná o špatného šéfa, jsem vůči takovému uchazeči již trošku skeptický,“ přiznává Petr Jarolím z personální agentury Axial.

Nejpružnější profese

Nejčastějšími přebíhači jsou lidé ve službách. Číšníci, servírky, kuchaři slyší na lepší pracovní podmínky u konkurence stejně jako lidé z call center. „Bezkonkurenčně nejvíce lidí se vystřídá v obchodu přes telefon. Fluktuace v tomto oboru je více než 70 procent,“ ví Petr Jarolím z agentury Axial.

Tři roky vydrží v průměru řidiči u liberecké společnosti Umbrella Services, která jezdí pro národního dopravce Flixbus. „Firma zbystří, pokud si všimne, že řidič u předchozí společnosti působil méně než půl roku. Není výjimkou, že se u předchozího zaměstnavatele informuje na konkrétního řidiče,“ dodává Martina Čmielová ze společnosti Flixbus.

Podle Jitky Součkové z personální agentury Grafton Recruitment se uchazeči zbavili strachu vyptávat na pracovní nabídky u jiného zaměstnavatele a zjišťují, jak by byli finančně ohodnoceni v jiných společnostech. „V některých regionech už můžeme hovořit o turistice za náborovým příspěvkem. Lidé zůstanou po dobu tří měsíců, nechají si vyplatit náborový bonus a odcházejí.



Běžně se také přihodí, že dělníci mění práci ze dne na den ještě v době zkušební lhůty. Velmi často se stává, že uchazeči o dělnické pozice nedokážou nabízené pracovní nabídky dobře vyhodnotit a teprve po změně místa zjistí, že se u předchozího zaměstnavatele měli ve výsledku lépe, což je žene k další změně,“ poznamenává Jitka Součková.

Obory, kde se rychle střídají lidé na jedné židli, ale najdeme i v kancelářích. Třeba v ecommerce, tedy oboru, který zahrnuje cokoliv, co se týká obchodování na internetu. „Souvisí to s nároky firem či startupů na znalosti a nasazení členů týmu. Firmy se cíleně obklopují lidmi, kteří umějí a chtějí, a rychle se loučí s těmi, kteří neumějí a nechtějí. Zejména startupy se v tomhle obvykle rozhodují velmi pružně,“ říká Pavlína Zábojníková ze společnosti Online people.

Z jejich dat vyplývá, že průměrná „životnost“ na pozici spojené s online marketingem jsou dva až tři roky. „Více než pětinu mužských kandidátů osloví měsíčně několik konkurenčních společností s pracovními nabídkami, u žen je to sice jen 6 procent, ale i tak jde o velmi vysoká čísla,“ vysvětluje Zábojníková.

K nejméně loajálním pracovníkům ale patří IT experti. Lidé, kterým k práci stačí počítač, mobil a internetové připojení, si mohou vybírat – firmu, stát i měnu, ve které budou dostávat výplatu. Jejich živobytí je natolik volné, že se mnozí nezatěžují ani sepisováním pracovních smluv. „Stále více IT specialistů upřednostňuje formu kontraktu před klasickou pracovní smlouvou. Odborníci se tak nemusí vázat na jednu firmu a mohou pracovat na libovolném množství projektů,“ popisuje Kateřina Prášilová z projektu Jobstack.it.

Je to výhodné pro lidi i firmy. Na množství projektů, které má ajťák za sebou, se nikdo skrze prsty nedívá. Naopak. „Pokud chcete být úspěšný specialista, tak je pro váš odborný růst skvělé pracovat na různých projektech pro různé firmy. Vyhrává pestrost nad loajalitou. Máte možnost pracovat odkudkoliv na světě, podmínkou je pouze kvalitní wi-fi a osobní disciplína. Můžete dělat na více projektech, stejně tak jako užívat si měsíc prázdnin, vše záleží jen na vás a vaší osobní zodpovědnosti,“ vysvětluje Stanislav Petříček ze společnosti TP Consulting.

Dvacet let stejné tváře

Ne pro každého je ale takové digitální nomádství to pravé. I mezi ajťáky je řada těch, kteří dají přednost jedné židli v jedné firmě. „Pokud chcete být úspěšný manažer, tak zůstanete loajálním zaměstnancem a postupně poroste váš vliv v hierarchii firmy,“ dokládá Petříček.

Na opačném konci žebříčku profesí podle míry přicházejících a odcházejících pracovníků jsou ty spravované státem. Z úřadů či škol se tak snadno neodchází, za věrnost se stoupá v platovém i kariérním žebříčku. „Jsem ve škole od roku 1991 a můžu říct, že se zaměstnanci u nás skoro nemění. Za celou tuto dobu se jedná o několik učitelů,“ říká ředitel Střední průmyslové školy ve Zlíně Radomír Nedbal. Stejně tak to vidí i jeho kolegyně z opačného konce Moravy. „U nás se o fluktuaci vůbec nedá mluvit, tady kdo nastoupí, nechce nikdy odejít, takže většinou až do důchodu,“ usmívá se Monika Klapková, ředitelka Mendelova gymnázia v Opavě.

Dlouho zůstává při starém i v soukromých ordinacích a na poliklinikách. „Máme převážně ambulance o jednom lékaři-specialistovi a jedné zdravotní sestře, a tak nemáme v organizaci žádné velké personální změny. Lékař pracuje v ambulanci prakticky ‚celý život‘,“ říká ředitelka brněnské Polikliniky Zahradníkova Kamila Krausová.

V nemocnicích je pohyb o něco vyšší. „Největší skupinu tvoří sestry, které odcházejí na mateřskou dovolenou a následně se vracejí na pracoviště. Není ani výjimkou, že přijímáme zaměstnance, kteří před časem z nemocnice odešli a zase se k nám vracejí zpět,“ říká Gabriela Levorová z Fakultní nemocnice Plzeň. Přesto z více než 4 700 zaměstnanců jich 1 100 v nemocnici pracuje přes 20 let.

Věrní s hypotékou

Fluktuace ve firmě se dá jako jiné ekonomické ukazatele docela jednoduše vypočítat. Stonásobek ukončených pracovních poměrů se vydělí počtem zaměstnanců, kteří v určitém období v podniku pracovali. Doporučená míra je mezi pěti a deseti procenty.

Zaměstnavatelé vědí, že při vyšším prostřídávání lidí tratí. „Zajímavá začíná pro ně být generace 50+. Tito lidé totiž práci nemění příliš často. Pokud na své pracovní povinnosti stačí fyzicky i intelektuálně, obvykle nezvažují jiné pracovní nabídky,“ prozrazuje Jitka Součková z Grafton Recruitment.

Věrní jsou také mladí lidé, ale jen ti s hypotékou, a to bez ohledu na obor. Absolventi bez závazků patří naopak mezi ty „obávané“. „Je to narůstající trend, zejména mladí mezi 21 a 26 lety střídají práci bez ohledu na loajalitu. Pokud je práce nebaví, jsou netrpěliví a jdou jinam klidně od rozpracovaného projektu i poté, co ve firmě absolvují nákladná školení. Rozšiřuje se to i mezi střední generaci – zaměstnanci jsou čím dál tím více náročnější,“ poukazuje Marcela Vyskoková z personální agentury AC Jobs.