Zůstala vám dovolená? Kdy ji musíte vyčerpat a kdy vám ji proplatí?

Do kdy musím vybrat dovolenou? Do konce roku, ve kterém mi na ni vznikl nárok? Tedy musím si všechnu letošní dovolenou vybrat do 31.12.2019?

Obecně je třeba si uvědomit, že je to právě zaměstnavatel, který určuje čerpání dovolené. Měl by je nařídit tak, aby ji zaměstnanec stihl vyčerpat do konce roku, ve kterém mu na ni vznikl nárok. Každé takto určené čerpání dovolené musí zaměstnavatel oznámit zaměstnanci písemně vždy alespoň 14 dní předem. Poruší-li zaměstnavatel tuto povinnost, dopouští se přestupku, za který mu může být ze strany inspekce udělena pokuta.

Markéta Nešetřilová Markéta Nešetřilová Advokátka bpv Braun Partners. Specializuje se na právo obchodních společností a obchodní právo, pracovní právo, právo nemovitostí a fúze a akvizice.

Jediným důvodem, který „osvobozuje“ zaměstnavatele od této povinnosti je případ, že dovolenou nelze v daném roce nařídit, a to z důvodu, že v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Jen takovou dovolenou je oprávněn zaměstnavatel převést do dalšího roku. V takovém případě musí zaměstnavatel určit čerpání do 30.6., jinak si čerpání má právo určit i sám zaměstnanec (opět musí písemně oznámit 14 ní předem).

Běžnou praxi, kdy zaměstnanec sám přichází za zaměstnavatelem, že by si v určitém období rád „vzal“ dovolenou, lze považovat za benevolenci zaměstnavatele (i když je fakt, že zaměstnavatel má povinnost při nařízení dovolené zohlednit mimo jiné i oprávněné zájmy zaměstnance). Zaměstnavatel ovšem není povinen takové žádosti zaměstnance vyhovět.

Šéf nařídil vybrat si veškerou dovolenou do konce roku, mně se to ale vůbec nehodí, raději bych si ji vybral v lednu, kdy máme možnost jet do Ameriky, no ale pak by mi zase dovolená chyběla v létě, kdy mají děti prázdniny a trávíme co nejvíce času s nimi. Je možné si zbývající část dovolené převést do příštího roku?

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby veškerá dovolená, na kterou zaměstnanci v daném roce vznikl nárok, byla vyčerpána v průběhu daného roku. Pokud zaměstnavatel zachoval lhůtu pro určení čerpání dovolené (tzn. 14 dnů předem, neexistuje-li jiná dohoda), zachoval se v souladu s tím, co po něm vyžaduje zákoník práce.

V praxi se často setkáváme s tím, že zaměstnavatelé vyjdou zaměstnanci vstříc a jsou ochotni nevybranou část dovolené převést do dalšího roku. Jedná se však o dobrou vůli zaměstnavatele s tím, že si je zaměstnavatel současně vědom, že riskuje pokutu od inspekce práce, pokud tato daný přestupek při případné kontrole odhalí.

Nestihnu si vybrat dovolenou, jsem na nemocenské a do konce roku ještě určitě budu. Převedou mi zůstatek dovolené do dalšího roku nebo mi ji proplatí? Já bych raději peníze, mám na to nárok?

Pokud zaměstnavatel nemá možnost nařídit zaměstnanci v roce, ve kterém mu vznikl na dovolenou nárok, čerpání dovolené z důvodu, že je zaměstnanec dočasně práce neschopný (jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnance), je zaměstnavatel povinen určit čerpání dovolené zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Nevyčerpanou dovolenou není zaměstnavatel oprávněn proplatit a zaměstnanec to není oprávněn po zaměstnavateli požadovat.

Dovolenou si nestihnu vybrat vůbec, jsem na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství, takže budu rovnou nastupovat na mateřskou. Jak se bude řešit moje nevyčerpaná dovolená?

Nemusíte mít strach, o dovolenou nepřijdete. Pokud nebylo možné, aby vám zaměstnavatel nařídil čerpání dovolené v tomtéž roce, ve kterém vám na ni vznikl nárok z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance (tj. například dočasná pracovní neschopnost nebo právě mateřská dovolená), dovolená se převádí do dalšího roku s tím, že jste oprávněná požádat zaměstnavatele, aby vám poskytl dovolenou tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je pak povinen této žádost vyhovět.

Pokud byste tohoto nevyužila, pak je zaměstnavatel povinen vám nevyčerpanou dovolenou nařídit okamžitě poté, co skončí překážky v práci na straně zaměstnance, tedy poté, co se vrátíte z mateřské / rodičovské dovolené zpět do práce.

Dostala jsem výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou a zůstává mi ještě 5 dnů dovolené. Musím je vyčerpat nebo mi je zaměstnavatel proplatí?

Pokud vám ke dni skončení pracovního poměru opravdu vznikne nárok na čerpání pěti dnů dovolené, pak existují jen dvě varianty. Zaměstnavatel vám buď povinnost čerpat dovolenou nařídí, a to alespoň 14 dní předem, a pokud tak do skončení pracovního poměru neučiní, nevyčerpanou dovolenou vám proplatí.