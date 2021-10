Váš životopis bude možná číst robot. Jak na to, aby vás hned nevyřadil

Začalo to revolucí v kuchyni, do které vtrhli roboti v podobě různých mixérů a hnětačů. Na recepci tu a tam pobaví pojízdný robotek, nabízející welcome drink či letáky. Občas zatínáme pěsti, když nás robot na telefonu stále navádí do slepé uličky a nedaří se vyřešit problém s operátorem nebo zatoulanou fakturou. Ale doposud to s nimi byla spíše zábava…

Teď jde do tuhého. Společnosti si objednávají automatizované systémy, aby jim pomohly vybírat správné zaměstnance. Roboti teď rozhodují, zda se s vámi personalista setká v druhém kole pracovního pohovoru, nebo vaše CV poputuje do skartovačky.

„Tyto programy jsou mnohem efektivnější než lidé a životopis zkontrolují za okamžik. Rozhodují ale podle předem daných parametrů, takže je na uchazeči, aby dodal správně strukturovaný dokument s informacemi, které potenciální zaměstnavatel očekává. Také umějí velmi rychle prověřit digitální stopu uchazeče, takže pomáhají odhalit nekonzistenci mezi životopisem a tím, co o něm lze najít v online světě,“ odhaluje Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas.

Omlaďte své CV

Nepomůže úsměv, osobitý humor ani tolik ceněná řeč těla. U tohoto rozřazovacího kola totiž kandidát vůbec není přítomen. Mluví za něj pouze jeho CV.

„Uzpůsobte svůj životopis tomu, aby odpovídal na požadavky zaměstnavatele – použijte relevantní klíčová slova a vyhněte se těm, která nejsou vhodná pro roli, o kterou se ucházíte. V tom často pomůže, pokud si pročtete informace o dané společnosti, jimiž se prezentuje například na svých webových stránkách nebo sociálních sítích,“ doporučuje Jan Dvořák.

Rady, jak napsat ten nejlepší životopis, najdete na každém pracovním portálu. Zkušení personalisté by dokázali přihodit i seznam chyb, které se nejčastěji objevují. Starším ročníkům v CV zpravidla chybějí mailové adresy a naopak přebývá množství zájmů, které nemají s dotčenou pozicí vůbec nic společného.

I když se zdá, že na sklonku pracovní kariéry už není co v životopisu zdokonalit, je tomu právě naopak. Řada zaměstnavatelů má stále z přijetí starších pracovníků obavy. Obecně jsou vnímáni jako méně přizpůsobiví, neefektivní, neovládající moderní technologie. Zastaralé CV tento dojem jen umocňuje. „Negativní postoj firem často způsobují příliš dlouhé a neaktualizované životopisy starších uchazečů,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Co vadí? „Uvádějí v nich například veškeré pracovní zkušenosti, které nasbírali, bez ohledu na požadavky související s vypsanou pozicí. Kurzy a jiné vzdělávací aktivity, které uchazeč absolvoval před desítkami let, jsou pro potenciálního zaměstnavatele také většinou irelevantní,“ vysvětluje Michal Novák z Profesia.

Životopis by měl mít maximálně 2 stránky. Delší by mohl odradit hned v prvním kole. Nemusíte vypisovat všechny pozice, které jste zastávali, jejich řazení by mělo postupovat od těch nejnovějších – a především odpovídat požadovaným znalostem a dovednostem. Automatizovaný systém bude hledat slova jako vzdělání, znalosti jazyků, absolvované kurzy. „Dokonce můžete zabodovat i svými koníčky, pokud ale mají vztah k oboru či pozici, o kterou se ucházíte,“ doporučuje Michal Novák.

Dejte životopisu formu

Mládí by zase mělo brzdit s hýřivou grafikou, výjimkou jsou pouze pozice kreativců a grafických umělců. Robot podobně jako personalista má rád pořádek.

„Dbejte i na formátování životopisu. Vhodné je používat jeden řez písma, ideálně dobře čitelný. Šetřete barvami a efekty, už vůbec se nehodí vtipné piktogramy nebo obrázky. Životopis by měl být především přehledný a vizuálně jednoduchý. U většiny pracovních pozic v současné době patří znalost práce se základními programy typu Word k předpokládaným dovednostem, takže to, že neumíte pracovat v dokumentu se styly, odrážkami nebo vložíte fotografii v nevhodném formátu, může rozhodnout o vyřazení vašeho životopisu,“ poukazuje Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas.

Pokud si nejste jistí malými velkými písmeny nebo tvrdým a měkkým i, nenechávejte to jen tak a raději otevřete mluvnici. Podle průzkumu mezi personalisty 79 % životopisů nějaký překlep nebo gramatickou chybu obsahuje. „Hledám osobitost – zda je CV bez chyb, zda není příliš dlouhé. Opačný případ ukazuje, že kandidát neumí stručně nic popsat a neumí jít k věci,“ vysvětluje Jan Skovajsa ze společnosti MyTimi.

Robot nemůže všechno

V curriculum vitae si nevymýšlejte ani nepřifukujte své dovednosti a znalosti. I když vás automatizovaný systém pošle dál do dalšího kola pohovorů, nejpozději při osobním setkání s personalistou vaše lež praskne.

„Úroveň jazykových znalostí lze jednoduše otestovat při osobním nebo online pohovoru, a buďte si jistí, že to personalisté dělají. I další údaje lze v současném provázaném světě snadno na několik kliků prověřit, mnohé prozradí o uchazečích také sociální sítě. Proto doporučujeme předtím, než začnete rozesílat životopisy na všechny strany, upravit a updatovat profil na LinkedIn a podívat se, co se o vás potenciální zaměstnavatel dočte na sociálních sítích nebo když si vaše jméno zadá do vyhledávače,“ radí Michal Novák.

I když se robot k vašemu CV dostane jako první, neznamená to, že jeho činnost nikdo nekontroluje. Chytrá automatizace v personalistice umí převzít převážnou část rutinní práce. Ale lidský zásah je nenahraditelný.

„Tuto nutnost ukázal i pokus firmy Google se samoučícím se botem, který vyhodnocoval životopisy uchazečů. Ten brzy přestal do dalších kol výběrového řízení pouštět ženy, protože měly statisticky kratší délku pracovní praxe, většinou kvůli rodičovské dovolené. Jako ideální se tedy pro HR jeví spojení silných stránek obou přístupů – rychlost, transparentnost a bezchybnost robota, spolu s city, empatií, zájmem a individuálním přístupem člověka,“ dodává Michal Novák z portálu Profesia k novému trendu.

Největší zkušenosti s roboty mezi personalisty mají zatím mezinárodní firmy. „Umělá inteligence je součástí celého procesu – náboru zaměstnanců v podobě chatbotů, automatického čtení CV a podobně i každodenních HR procesů v rámci firmy,“ říká Petr Bujalka, manažer náboru Accenture v ČR.