Vítejte na pohovoru. Místo personalisty vás proklepne chytrý chatbot

Virtuální personalista „U.C. Bot“ neboli UniCredit chatbot je totiž nejen neúnavný, ale i pečlivý a velmi chytrý. A umí toho víc než jakýkoliv jiný chatbot. Od července jeho pohovorem prošlo přes 250 uchazečů o práci a číslo narůstá.

„Digitalizace má především ušetřit práci lidí tam, kde to zvládne technologie. Chceme se více věnovat práci, při které nás stroje nikdy nenahradí. Díky chatbotovi získáme více prostoru na to se věnovat konzultantské činnosti, poradenství a přímému kontaktu se zaměstnanci. V tom vidím budoucnost péče a rozvoje lidí,“ říká Hana Čitbajová, personalistka UniCredit Bank .

Není chatbot jako chatbot

Náboroví chatboti, kteří sbírají základní kandidátské informace, na trhu již existují, ale žádný z nich neumí se získanými daty pracovat tak, jako UniCredit chatbot. Běžní chatboti umí s kandidáty pouze vést rozhovor podle předem připraveného scénáře, který se ptá především na profesní zkušenosti. „U. C. Bot“ jde ale výrazně dál.

S přehledem zastane první kolo pohovoru. S kandidáty si nejen povídá, ale také analyzuje jejich data, testuje je i třídí podle toho, jak se na danou pozici hodí.

Každému uchazeči se věnuje 20 až 30 minut, zjišťuje možnosti kandidáta, jeho skutečný zájem o práci a jestli zapadne do firemní bankovní kultury. Zároveň umí rozpoznat, zda uchazeč dokáže uspět na konkrétní pozici podle klíčových kompetencí, úsilí i způsobu myšlení. Pomáhá tak personalistům od provozní slepoty a do dalšího kola se díky němu dostanou i kandidáti, kteří by jinak neměli šanci.

„Samozřejmě, že další kola pohovoru probíhají mezi manažerem a potencionálním kandidátem, protože lidský faktor a interakce nikdy nezmizí. Manažer však dostává od chytrého chatbota z prvního kola pohovoru pro konkrétního uchazeče spoustu podkladů šitých na míru – tedy psychodiagnostiku, vhodnost na pozici, osobnostní profil a případně odpovědi na otázky a logické úlohy,“ poznamenává personalistka.

Návratnost investice za rok

UniCredit banka vyhlašuje zhruba 500 náborů ročně. „Na každý se nám průměrně přihlásí 30 až 50 lidí. Málokdo z personalistů obvolá všechny kandidáty detailně a rychle, takže dochází k prvotnímu výběru personalistou už při prohlížení životopisů. Chatbot dává příležitost všem, vybírá ty skutečně nejvhodnější , které doporučí k dalšímu kolu pohovoru. Umí ušetřit minimálně 8 hodin za každý nábor, tedy celý pracovní den,“ říká Čitbajová.

Nábor je tak díky chatbotu rychlejší, flexibilnější, ale i otevřenější vůči různým talentům, kteří se o konkrétní pozici ucházejí. A má ještě jednu schopnost. Umí pracovat i sám na sobě. Čím víc nabere kandidátů, tím bude chytřejší a jeho doporučení, kteří kandidáti jsou na konkrétní pozice nejvhodnější, budou přesnější.

„Oficiálně jsme chatbota spustili do v polovině července, nasazujeme ho postupně a učíme se s ním. Nyní už prošlo prvním kolem pohovoru na 250 kandidátů a máme z něj přibližně 20 obsazených pozic. Co se týče počátečních investic, chatbot si podle našich propočtů na sebe vydělá během prvního roku provozu, poté už z něj budeme jen těžit,“ přibližuje personalistka.

„Projekt chatbot, který jsme odstartovali, je natolik ojedinělý, že ho plánujeme využít nejen pro nábor, ale například i pro rozvoj stávajících zaměstnanců,“ uzavírá generální ředitel UniCredit Bank Jakub Dusílek.