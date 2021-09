Lepší práci seženu v Čechách. Je Praha pracovním rájem?

Zlínští v Brně, Brněnští v Praze. Většina zaměstnanců si myslí, že na západě republiky najde dobře placenou práci lépe než na východě od svého bydliště. Ukázal to letní průzkum, který pro personální společnost Předvýběr.cz zpracovala agentura STEM/MARK.

Když má ale dojít na stěhování kvůli práci, stávají se z pracujících rázem patrioti. 57,7 procenta dotázaných si myslí, že v kraji, kde žijí, je možné sehnat nejlepší práci. „Čísla jasně ilustrují neochotu Čechů stěhovat se za prací,“ komentuje výsledky František Boudný, ředitel agentury Předvýběr.

Vědí to i zaměstnavatelé, kteří se nejdříve rozhlížejí po okolí. „Téměř polovina našich zaměstnanců je přímo z Pardubic, pokud dojíždějí, nebývá to z větší vzdálenosti než cca 20 kilometrů, většinou se jedná o Přelouč, Chrudim a okolní menší obce,“ říká Martin Vencl, mluvčí pardubické společnosti Explosia, která čítá na pět stovek zaměstnanců.

Dodává, že ze vzdálenějších míst dojíždějí jen jednotky zaměstnanců. „V případě náborové kampaně se soustředíme především na Pardubice a jejich blízké okolí, právě kvůli tomu, že lidé dělnických profesí, které hledáme především, nejsou příliš ochotni jezdit větší vzdálenosti,“ uzavírá Vencl.

Podobné je to i v dalších částech země, velikost podniku ani jeho výrobní zaměření nemá na větší ochotu vyjet za prací dál od bydliště vliv. Lidé z jedné části země se většinou ani nedozvědí, že o kraj dál někdo někoho na práci hledá.

„Zaměstnance máme z nejbližšího okolí. Většinou okres Ústí nad Labem a sousední. Pokud jsme nabírali, tak jsme inzerovali v regionálních rubrikách nebo speciálních přílohách,“ říká Jan Holub, HR manažer ústecké kovovýroby Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ.

Trochu jinak jsou na tom profese jako administrativa nebo prodejci, které si firmy hledají v regionu, kde potřebují obchodovat. Často tím zaúkolují externí personální agentury.

„Ve většině případů jsou naši zaměstnanci pracující v plzeňském pivovaru přímo z Plzně a blízkého okolí. Při náboru tak oslovujeme primárně zájemce z regionu. Stejná situace je i u našich dalších pivovarů, zaměstnanci pivovaru ve Velkých Popovicích jsou převážně ze středních Čech a Prahy, pivovaru v Nošovicích především z Moravskoslezského kraje. V případě vyšších manažerských pozic oslovujeme kandidáty napříč republikou,“ vysvětluje Zdeněk Kovář z Plzeňského Prazdroje.

Z hanáckých rovin do brněnských kopců

Ve kterém kraji je možné sehnat nejlepší práci? Praha 44,7 %

Středočeský 15,6 %

Jihomoravský 8,7 %

Plzeňský, Moravskoslezský 4,3 %

Liberecký 3,4 %

Ústecký, Olomoucký 3,2 %

Pardubický 3,0 %

Jihočeský 2,6 %

Královéhradecký, Zlínský 2,4 %

Vysočina 1,8 %

Karlovarský 0,6 %

Zdroj: Předvýběr.cz, online průzkum Českého národního panelu proběhl na reprezentativním vzorku 506 účastníků internetové populace ve věku od 18 do 64 let, kteří pracují.

A které kraje u svých obyvatel vítězí? Nejlepší hodnocení dali Pražané hlavnímu městu, stříbro patří Plzeňsku, bronz získala jižní Morava. Nejhorší hodnocení od vlastních obyvatel dostaly naopak Karlovy Vary.

Když se nezadaří sehnat dobrou práci v nejbližším okolí, rozhlížíme se spíše západním směrem, kde nám přijde tráva zelenější, nabídky zajímavější a především platy vyšší. A začíná to už na samém východě země.

„Zaměstnáváme převážně lidi ze zlínského regionu, mezi pracovníky máme i několik Slováků, ale ti bydlí ve Zlíně nebo v okolí. Spolupracujeme s jednou personální agenturou, která pro nás zajišťuje pracovníky z Maďarska,“ uvádí Kateřina Martykánová ze zlínské společnosti Spur.

Pracovníci ze zahraničí pomáhají také ve zlínské Kovárně Viva, která zaměstnává na 450 lidí. „Zhruba dvacet lidí máme ze zahraničí, ti se rozhodli zůstat dlouhodobě v ČR. Několik lidí je z agentur a ti většinou bydlí na ubytovnách a nejsou místní,“ říká personální ředitel kovárny Martin Lutonský.

K východní části země a dál za její hranice se obrací ve svých náborech i jihlavský závod Bosch. „Většina kmenových zaměstnanců má trvalé bydliště v kraji Vysočina. Naši náborovou strategii zaměřujeme jak na lokální, tak i na zahraniční zdroje pracovních sil. Situace na trhu práce v České republice je nadále napjatá, máme trvalý nedostatek pracovních sil,“ poznamenává Mojmír Kolář z Bosche.

S lidmi z Hané či Slovácka zase mohou počítat firmy v Brně. „Naši zaměstnanci jsou vesměs z Brna a okolí, Blansko, Letovice, někdo jezdi i od Kroměříže. Nepočítám obchodní zástupce, ti jsou z regionů, které mají na starosti,“ říká Radim Linka, generální ředitel výrobce osvětlení Beghelli-Elplast.

Patrné je to už od dob studií, kdy vysokoškoláci pokukují po univerzitách. „I když to mám blíž do Zlína, hlásil jsem se na Masarykovou univerzitu v Brně. Je to studentské město, má několik skvělých univerzit, je tam víc příležitostí získat zajímavou práci,“ myslí si Tomáš, absolvent kroměřížského gymnázia.

Venkov chce dělníky, Praha programátory

Hlavním městem ale jízda na západ za vysněnou prací končí. Z celorepublikového pohledu je pracovním rájem Praha, dvojkou střední Čechy a třetí příčka patří jižní Moravě. A množství nabídek na webových stránkách práce to jen potvrzuje. „Pokud porovnáme jednotlivé regiony podle počtu nabídek práce, nejvíce jich evidujeme v krajích Jihomoravském, Středočeském a v Praze,“ dokládá Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Hlavnímu městu důvěřují lidé z „venkova“ i přesto, že pandemie poznamenala pracovní trh v metropoli nejvíce ze všech českých a moravských krajů. „V hlavním městě jsme zaznamenali největší procentuální pokles nabídky oproti situaci před pandemií, a to o 52 procent. Důvodem je vysoké zastoupení pozic zaměřených na utlumené obory – cestovní ruch, gastronomické služby a hotelnictví a na ně navázané služby, prodej zboží luxusního charakteru a služby jako takové,“ vysvětluje Michal Novák.

Největší zájem o vypisované pozice je v Praze. Metropole je výjimečná i tím, že nabízí zcela jiné pozice než zbytek republiky. Zatímco ve většině krajů dominují v přehledu nejžádanějších profesí operátor výroby, skladník či prodavač, v pražských inzerátech je nejčastěji zastoupený administrativní pracovník, programátor a obchodní zástupce. A tlačenice je čím dál větší.

„Zatímco v roce 2019 reagovalo na nabídku 6,1 zájemce, nyní se průměrný počet odpovědí zájemců blíží 9. Nejvyšší počet je aktuálně v Praze a v Karlovarském kraji, největší nárůst zájmu jsme zaznamenali v kraji Jihočeském, a to o polovinu,“ říká Michal Novák z Profesia.cz

Plat správce sítě se může lišit až o 15 tisíc

Ruku v ruce s atraktivitou práce jde i plat. Pokud porovnáme platy v krajích s výjimkou Prahy, vede Jihomoravský kraj, jehož průměr táhne nahoru Brno a nejbližší okolí, dále pak Plzeňský a Středočeský kraj. Naopak nejnižší průměrné ohodnocení je na Zlínsku, Olomoucku a Karlovarsku.

Když porovnáme nejvyšší průměrnou mzdu dělníka včetně bonusů a odměn, dostaneme se v Plzni na 31 754 korun, na Ústecku je to ale jen

22 937 korun. Zdravotní sestra si vydělá nejvíce ve Středočeském kraji a to 33 384 korun, nejméně opět v kraji Ústeckém a to 26 088 korun.

Správce informačního systému je nejlépe finančně ohodnocený na Brněnsku, když dostane 49 904 korun a nejhůře kolem Ústí nad Labem a Olomouce, kde je to v průměru 36 514 a 36 681 korun.

„V porovnání záměrně nefiguruje Praha, kde je úroveň platů a mezd vyšší, v posledních dvou letech však roste pomaleji,“ dodává Novák.