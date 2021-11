Věří v bio a mají vlastní výzkumný tým. Semix zásobuje cereáliemi Česko i svět

Firmu Semix založil Pavel Kratochvíl s Kamilem Lisalem v roce 1995. O dva roky později se k nim přidal ještě Michal Čižmár. „Já sleduji finanční a ekonomickou stránku věci, Pavel má silné obchodní uvažování, Kamil je zaměřen komplexně a v současnosti se zaměřuje hlavně na inovace a technický vývoj. Konstruktivní analýzou docházíme vždy ke shodě,“ popisuje Michal Čižmár, ředitel společnosti Semix Pluso.

Opravdu se vždycky dokážete dohodnout?

Opravdu vždycky. Neříkám však, že je to vždy jednoduché. Ale za ta dlouhá léta společného podnikání jsme si spolu všichni vybudovali opravdu silnou důvěru a umíme společně řešit každou situaci. Pokud se vyskytne nedorozumění nebo něčí nespokojenost, jsme schopni o tom otevřeně mluvit, vysvětlit si vše a říct jeden druhému, kde vidíme určitou chybu či opomenutí. Díky tomuto přístupu se nám daří již léta společně fungovat úspěšně.

Když zavzpomínáte na začátky, jaké byly?

Začátky Semixu byly jako z příručky podnikání 90. let. Euforie a nadšení z nově otevřených podnikatelských možností a příležitosti se realizovat. Kamil s Pavlem našli díru na potravinářském trhu, rozjeli jednoduchou výrobu, a díky víře ve vlastní produkty začali nejprve svépomocí, jako jediní zaměstnanci, budovat prosperující podnik. Pronajali si na výrobu prostory, koupili starou míchačku, ve které směsi namíchali, poté zabalili a ve Škodě 120 rozváželi pekařům po celé republice. Trvalo rok a půl tvrdé práce, než se Semix dostal na mapu silných dodavatelů pekařských směsí a náplní, a to hlavně s vlajkovou lodí Tvarogenem (pozn. red. stabilizátor tvarohu).

Kolik lidí čítá firma dnes?

Od prvních dvou zaměstnanců jsme se dostali až k dnešním 220 zaměstnancům.

Ing. Michal Čižmár Narodil se 26. srpna 1964 v Opavě, je ženatý a má dvě děti.

Vystudoval VŠDS v Žilině.

Za svou profesní kariéru sbíral zkušenosti v PZO KOVO a PZO Československá keramika v Praze.

Od roku 1997 se začal naplno věnovat potravinářskému oboru, a to v manažerských funkčních společnosti SEMIX PLUSO, spol. s r.o., která je na trhu již 25 let.

V roce 2002 se stal ve firmě SEMIX PLUSO, spol. s r.o. jedním z jednatelů společnosti a od roku 2017 je včele společnosti ve funkci ředitele. Zároveň je jednajícím také v dalších dvou dceřiných společnostech.

Ve svém volném čase se kromě rodiny věnuje aktivní péči o přírodu a objevování všeho druhu.

Daří se vám udržet si zaměstnance dlouhodobě? Jak je případně obtížné najít pro váš obor nové lidi?

Máme stejné problémy jako většina firem u nás, trápí nás nedostatek kvalitních zaměstnanců. Navíc reflektujeme morální dopad některých opatření vlády a covidového období, který budeme odstraňovat léta, pokud se to vůbec kdy podaří. Našich kmenových zaměstnanců si velmi vážíme, každý, kdo do práce chodí se zápalem a s otevřenou myslí a ochotou spolupracovat, je náš člověk a jsme za něj vděční.

Na trhu jste už více než čtvrt století. Jaké byly ty největší milníky?

Mezi ty největší můžeme určitě zmínit vybudování vůbec první vlastní výrobní haly, poté vznik nové haly, kterou jsme postavili pro cereální výrobu a následně i provoz zpracování máku dostal své vlastní prostory. Další zásadní událostí bylo postavení haly pro klíčený cereální a luštěninový program. Za významnou metu považujeme rovněž otevírání nových poboček v zahraničí, navyšování podílu na trhu, a tím i obratu či rozšiřování našeho sortimentu. Hrdí jsme takříkajíc na průkopnické aktivity a realizaci inovativních výrobních programů.

Od těchto změn se odvíjel i nový sortiment?

Přesně tak. Začínali jsme výrobou a prodejem směsí a náplní pro pekaře. Dnes v segmentu pro pekárny nabízíme asi 160 produktů. Zpracováváme český mák pro pekárny i pro maloobchod. Vyrábíme přípravky pro mlékárenský průmysl. Pro maloobchod vyrábíme široký sortiment produktů zdravé výživy. V roce 2019 jsme výrobu rozšířili o divizi klíčených obilovin a luštěnin, ve kterých spatřujeme velký potenciál.

Klíčené obiloviny jsou základem mnoha vašich produktů. Čím vás vlastně klíčení tak zaujalo?

Víme, že budoucnost potravin je v luštěninách a obilninách. Klíčení a další úprava těchto základních zemědělských produktů povyšuje nutriční vlastnosti luštěnin, obilovin a pseudoobilovin a zpřístupňuje tyto suroviny pro další velmi široké užití v potravinářství.

Můžete být konkrétnější?

Při nakličování dochází v semínkách doslova k explozi živin. Při kontaktu s vodou dojde ke spuštění série biochemických reakcí, během nichž se semínka promění na neuvěřitelnou zásobárnu enzymů, živin, vitamínů a minerálních látek. Tím, že v přesně určenou dobu proces klíčení zastavíme a zrna tepelně ošetříme, konkrétně zasušíme, dosáhneme delší trvanlivosti klíčených zrn bez přídavků konzervačních látek, cukru či „éček“.

Pro klíčení obilovin jste dokonce zbudovali nový výrobní provoz. Jak velká to byla investice?

Co se týká investice do naší výrobní haly s technologií pro výrobu klíčených obilovin, pseudoobilovin a luštěnin, tak ta byla ve výši zhruba 100 milionů korun a dodnes neskončila.

Jaké další produkty v dnešní době táhnou?

Trendem jsou nyní produkty v kvalitě bio, bez lepku, bez laktózy či tzv. výrobky „Clean“ neboli bezéčkové produkty. Tento trend sledujeme a odráží se i v našem sortimentu, který uspokojí zákazníky z každé zmíněné kategorie.

Kde nakupujete potřebné suroviny?

Suroviny pro výrobu nakupujeme a do budoucna nadále chceme nakupovat hlavně lokálně, tedy v České republice. Naše odběry zemědělských plodin jsou tak vysoké, že máme uzavřeny dlouhodobé smlouvy s českými zemědělci na pěstování některých zemědělských plodin jen pro naši potřebu. U klíčových surovin si držíme více dodavatelů, od kterých suroviny můžeme nakoupit a nedošlo tak nikdy k situaci, že bychom neměli stěžejní surovinu pro výrobu k dispozici. Přesto jsme nuceni některé suroviny, včetně obalového materiálu, nakupovat v zahraničí, protože se u nás dané suroviny nepěstují či nevyrábějí.

Jak kontrolujete kvalitu dodávaných surovin?

Suroviny, které nakupujeme u dodavatelů, kontrolujeme již v průběhu samotného pěstování na poli, následně si odebíráme vzorky před samotnou dodávkou. Jakmile máme suroviny na firmě, probíhají pravidelně laboratorní kontroly surovin a stejně tak kontroly již hotových výrobků.

Nové produkty si sami vyvíjíte. Máte na to zvláštní tým?

Vývoji a inovacím přikládáme velký význam od samého počátku existence firmy. Letos jsme tak vývojovou laboratoř opět rozšířili o další prostory. Pracuje zde asi 7 procent našich pracovníků, z toho 5 vývojových inženýrů.

V současné době prakticky vše zdražuje. Pořád slyšíme, že je něčeho nedostatek. Jak je tomu ve vašem oboru?

Asi všechny obory podnikání se nyní potýkají s velkými problémy. Turbulence cen energií, nedostatek surovin, obalového materiálu, zpožďování dodávek. V minulosti jsme byli schopni výstřelky v cenách surovin či obalového materiálu krátkodobě tlumit a nepromítat je do našich prodejních cen. Nyní, v situaci, kterou jsme tady snad nikdy neměli, se musíme přizpůsobit a promítnout navýšení ceny vstupních surovin, obalů, energií i mezd do cen konečných produktů.

Působíte jen na českém trhu, nebo také vyvážíte?

Sortiment našich zdravých produktů si našel cestu i do zahraniční. Aktuálně vyvážíme do 35 zemí světa, mezi kterými nechybí například Saudská Arábie, Japonsko, Austrálie či Izrael. Každá země má svá specifika, která jsme schopni ve výrobě zohlednit.

Máte v zahraničí i nějaké pobočky?

Velmi záhy, asi po čtyřech letech existence Semixu, jsme cítili potřebu expandovat za hranice Česka. Prvním zahraničním projektem byla dceřiná společnost na Slovensku se sídlem v Nitře. Dalším bylo zastoupení v Polsku a poslední společností, kterou jsme prozatím vytvořili, je pobočka v Maďarsku.

Kolik produktů za rok vyrobíte a kam všude směřují?

Naše roční produkce se nyní pohybuje kolem 10 tisíc tun, čemuž napomáhá šíře našeho sortimentu. Mezi naše zákazníky patří pekárny, cukrárny, mlékárny, prodejní řetězce, velkoobchody potravin, zdravé výživy, nemocnice, gastroprovozy, ale také společnosti, které používají naše produkty do svých finálních výrobků. Dodáváme produkty rovněž pod privátními značkami řetězců, a to doma i v zahraničí. Něco málo přes polovinu výrobků směřuje na tuzemský trh, zbytek naší produkce směřuje na vývoz.

Zaměřujete se na zdravou výživu. Dbáte na kvalitu používaných surovin. Jste držiteli mezinárodního certifikátu IFS „A“, který je vysoce uznávanou normou pro bezpečnost a kvalitu potravin. Také jste držiteli BIO certifikace. A stále vám to nestačí. Vaši eko uvědomělost cílíte i na ochranu přírody. Co přesně v této oblasti děláte a co vás k tomu vede?

Kvalita surovin pro výrobu potravin odráží prostředí, ze kterého suroviny pochází. Z těchto důvodů jsme dlouhodobě aktivní v ochraně české přírody. V roce 2006 jsme začali postupně s kolegy skupovat nivní louky a začali na nich budovat chráněné území pro klidný život a rozmnožování chráněných či ohrožených obojživelníků, hmyzu, ptáků i obratlovců. Semix vlastní nebo má v pronájmu celkem šest přírodních areálů s biotopy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, ve kterých obnovuje původní ráz krajiny. Jedná se celkem o plochu 82 ha.

Co považujete za váš největší úspěch v ochraně přírody?

Asi projekt Kozmických ptačích luk. Naše největší lokalita poskytuje místo pro život desítkám druhů ohrožených ptáků, obojživelníků, plazů, ryb, a hlavně hmyzu jako důležité složky potravy právě pro již zmíněné vyšší živočichy. Od roku 2015, kdy byla otevřená první etapa o ploše 13 hektarů, se snažíme plochu lokality neustále zvětšovat a obohacovat krajinu o další vodní tůně a jezírka. Není vůbec přehnané tvrzení, že od jara do podzimu jsou období, kdy se na lokalitě zdržuje a živí se až 5 tisíc jedinců ptáků v jednom časovém okamžiku. Celou rezervaci se snažíme udržovat přirozeným způsobem, k tomu nám pomáhá stádo 25 kusů koní a do budoucna se k nim připojí také chovné stádečko skotu.

Jaké máte plány do budoucna?

Pokud jde o samotný rozvoj firmy, plánujeme v příštím roce výstavbu další výrobní haly v našem areálu. Ta by měla umožnit realizovat nové myšlenky a trendy v potravinářské výrobě a odlehčit stávajícím výrobním halám. Doufáme, že situace posledních dvou let se již nebude opakovat a světové výstavy, kterých se pravidelně účastníme, nám umožní proniknout na další trhy a zároveň posílit naše pozice na trzích, kde jsme již přítomni.

Ve firmě působíte na vedoucích pozicích čtvrt století. Dnes jste ještě plni sil. Přesto, přemýšlíte o tom, jak jednou firma bude pokračovat? Nebo spíš, kdo budou vaši pokračovatelé?

Samozřejmě nad touto otázkou čas od času přemýšlíme a chceme zajistit, aby firma pokračovala ve svém růstu a rozvoji i poté, co nám již síly začnou ubývat. Prozatím tato situace není v dohlednu aktuální, a tak případné generační nástupnictví nemáme rozhodnuto.