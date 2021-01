Benefity v roce 2021? Firmy cílí na zdraví a pohodu svých zaměstnanců

Home office – toto slovní spojení nebylo nikdy tak používané, jako tomu bylo loni. Jenže dnes už ho zaměstnanci neslyší tak rádi jako dříve, kdy s tímto benefitem zaměstnavatelé spíše šetřili. Změnilo se to s covidem. „Home office v omezené míře, jeden či dva dny v týdnu, zaměstnanci vnímají jako benefit, dlouhodobý „nucený“ home office už je spíš obtěžuje a unavuje,“ říká Kateřina Lukášová, HR ředitelka Sazky. Vysvětluje, že zaměstnancům chybí osobní kontakt s kolegy, celodenní online meetingy jsou náročné na jejich pozornost.

Firmy se tak stále častěji setkávají s reakcemi zaměstnanců, že se těší na každý den, který mohou strávit v kanceláři ve firmě. „Začínáme si již s naším HR dělat srandu, že budeme v inzerátech nabízet jako benefit možnost práce v kanceláři pro ty, kdo chtějí,“ říká s trochou nadsázky Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. Již vážně dodává, že home office není opravdu pro každého.

Kromě absence sociálních kontaktů totiž řeší lidé při práci z domova ještě další problém. Jak oddělit pracovní povinnosti od těch osobních. Podle průzkumu myTimi toto nezvládá polovina lidí na home office. Pandemie tak vrhla nové světlo také na time management lidí.

Nové benefity: virtuální asistenti i dovážka jídla

Personalisté se proto zamýšlejí, jakými novými benefity v tomto směru „vylepšit skóre“. Mezi novinky, které zvažují, patří například online vzdělávání, náhrada stravenek, příspěvky na donáškové stravovací služby (například damejidlo.cz). A objevuje se i příspěvek na virtuálního asistenta, což by pomohlo významně snížit zátěž zaměstnanců.

„Virtuální asistent může za zaměstnance vyřizovat například komunikaci s úřady a další úkoly, díky nimž by zaměstnancům zbylo více času na pracovní i osobní život. Jedná se o zajímavé řešení, které může významně přispět k regulaci zátěže zaměstnance,“ vysvětluje Jan Skovajsa, spoluzakladatel myTimi. I mezi zaměstnanci je zájem o nějaký typ benefitu, který by jím pomohl lépe časově zvládat jejich povinnosti.

Více sick days a místo na parkování

Ve srovnání s dobou před vypuknutím pandemie se zaměstnanci v současné době více zajímají rovněž o benefity, které umožní ochránit či utužit jejich zdraví. „Zajímavou změnou je třeba růst poptávky zaměstnanců z IT po služebním autě a současně i místě na parkování,“ říká Martin Malo, ředitel personální agentury Grafton Recruitment. Cestování hromadnou dopravou s sebou nese jistá zdravotní rizika, proto jde podle něj o logický vývoj situace.

Pandemie způsobila také vyšší míru poskytování tzv. sick days neboli zdravotního volna. „Loni v březnu tuto možnost nabízelo 57 procent zaměstnavatelů bílých límečků, dnes již 65 procent,“ uvedl Malo. Jde o benefit, který zabrání pracovníkům s prvními symptomy prakticky jakéhokoliv onemocnění přijít do kanceláře a šířit nákazu mezi kolegy. Dá se tedy očekávat, že se jeho nabídka ve firmách ještě rozšíří.

Potenciál je podle Martina Mala patrný zejména u modrých límečků, tedy dělnických profesí, kde zdravotní volno může nyní využívat pouze 38 procent pracovníků, v době před pandemií to bylo o 10 procentních bodů méně.

Zdraví na prvním místě

Zájem se zdvihl také o prevenci a o nadstandardní zdravotní péči. Například společnost Sodexo Benefity svým zaměstnancům v roce 2020 přidala ke stávajícím benefitům navíc také službu Ulékaře.cz, kde mohou zaměstnanci konzultovat své zdravotní problémy nebo se jednoduše objednat ke specialistovi. Těm, kteří o to měli zájem, hradí očkování proti chřipce a také testy na covid-19. Stejné benefity poskytuje svým lidem rovněž stavební spořitelna Buřinka.

Osvědčené jsou i benefity, které vypadají nenápadně a firmu nestojí ani moc peněz. „Je to možnost individuálních konzultací u psychologa nebo jiného specialisty. V případě, že zaměstnanec řeší nějaký zásadní osobní problém, obvykle se snáz rozhodne vyhledat odborníka k vyřešení problému, pokud je odborník placený a doporučený zaměstnavatelem, než kdyby si měl hledat někoho sám, či sám si ho platit,“ popisuje Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company, který ve firmách poskytuje péči o člověka v celé jeho šíři. Za dvacet let praxe v personálním řízení se jí prý toto velmi osvědčilo.

Touto cestou se vydala například Sberbank. Zaměstnanci, včetně rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, mohou řešit osobní problémy s odborníky z oblasti psychologie, financí, práva a zdraví. „Služby jsou poskytovány zdarma i rodinným příslušníkům, jsou k dispozici nonstop a anonymně,“ říká Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank. Doplňuje, že program zahrnuje také lékařské poradenství, kdy zaměstnancům do šesti hodin odpoví praktický lékař i specialista.

Wellbeing aneb buďte v pohodě

Rovněž společnost Provident zavedla od loňska interní program pro zdraví a wellbeing, tedy spokojenost. Obohacen je o CSR aktivity a kampaně bezpečnosti. Každý měsíc se věnují jednomu tématu formou videí, webinářů s odborníky, krátkými vzdělávacími články či sportovními výzvami. „V prosinci jsme se věnovali duševnímu zdraví. Bylo vidět, že to je přesně to, co naši zaměstnanci po celém náročném roce potřebují – zaměřit se na sebe, zastavit se, zklidnit se, odpočinout si a pečovat o své vztahy,“ popisuje Anna Machová, HR specialistka ve společnosti Provident. „Teď v lednu v oblasti duševního zdraví pokračujeme, protože to je velmi rezonující téma.“

O psychickou pohodu svých zaměstnanců se již několik let stará také firma Sodexo Benefity. K tomu přidali také měsíční předplatné na Dramox, aby si mohli lidé vynahradit kulturní deficit alespoň online. Právě benefity zaměřené na kulturu, sport či firemní akce loni utrpěly nejvíce. Mnohé z nich totiž nebylo prakticky možné čerpat.

Z ankety myTimi mezi personalisty tuzemských firem ale vyplývá, že část z nich počítá s určitou formou náhrady za ně a část toto již dokonce aktivně řeší.

Nazmar nepřijdou ani papírové poukázky Sodexo pro volný čas, na kterých je vyznačená platnost do 31. prosince 2020. Jejich platnost byla prodloužena o tři měsíce, do 31. března 2021. Prodloužení se vztahuje také na body na Flexi Pass Card, které expirovaly na konci loňského roku. „Netýká se ale účtů v Cafeterii Moje benefity, u kterých platnost bodů určuje zaměstnavatel,“ dodává Tezera Knířová, manažerka komunikace Sodexo Benefity.