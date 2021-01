Dovolená je už spravedlivější. Začaly platit novinky zákoníku práce

Několikrát spadla v Poslanecké sněmovně ze stolu. Roky prodlévala v připomínkových řízeních. A zatímco novela zákoníku práce byla cupována právníky, psychology a dalšími odborníky všeho druhu, trh práce se začal měnit. Firmy, které se dříve přetahovaly o každého jen trochu schopného pracovníka, začaly šetřit. Tam zrušili několik pozic, jinde ubrali na úvazcích, bonusech, ba i platech. Začali se zajímat, jak zlevnit svůj běžný provoz.



„Pracovní trh jako takový je v současné době ve výrazném přerodu. Okolnosti nutí zaměstnavatele přehodnotit přístup ke klasickému pracovnímu poměru a být přístupnější ke sdílení. Pozorujeme výrazně vyšší ochotu firem přijímat alternativní způsoby zaměstnávání lidí,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Zaujaly především různé druhy flexibilních forem práce – home office, zkrácení pracovní doby nebo sdílení pracovního místa. A právě typ úvazku, kdy se několik zaměstnanců dělí o jedno pracovní místo, zná od Nového roku i zákoník práce, jehož dlouho očekávanou novelu loni v červenci poslanci konečně schválili.

Jeden člověk pro pět firem

Jde o jednu z možností, která by k práci měla přivést větší okruh lidí – od maminek na rodičovské dovolené přes studenty a důchodce až po pracovníky, kteří by si rádi něco přivydělali. Nyní se mohou dělit o jednu pracovní pozici. A lhostejno, jestli si to rozdělí po dnech, nebo po hodinách.

„Zákoník práce nově umožňuje zaměstnavatelům zřídit jedno místo s týdenní pracovní dobou 40 hodin a obsadit jej dvěma nebo i více zaměstnanci s kratším úvazkem, kteří se na tomto místě budou střídat a sami si rozvrhovat práci,“ popisuje advokátka Andrea Hámorská z Dentons.

Aby se předešlo tomu, že by se pracovníci špatně dohodli a v pracovní době na místě nikdo nebyl, budou svůj pracovní rozvrh předkládat nadřízenému v předstihu. „Pracovní rozvrh je potřeba písemně předložit alespoň jeden týden předem, jinak rozvržení pracovní doby určí sám zaměstnavatel,“ jmenuje možné sankce Miroslav Šperka, advokát a partner V4 Group.

Sdílení mezi firmami pandemická situace obecně nahrává. A podnikům se společné „majetky“ líbí. Půjčují si navzájem technologie, ale také přístroje, ba i pracovníky, které potřebují jen příležitostně.

„Jako firma, která zajišťuje správu budov, se často setkáváme s tím, že firmy sdílejí některé specializace. Často například pro více objektů různých majitelů funguje jeden facility manažer nebo údržbář. Příkladem je i naše dohledové centrum, které zajišťuje bezpečnostní služby pro řadu společností,“ uvádí Radek Škrabal ze společnosti SSI Group.

O tom, jak nový typ místa pro několik lidí najednou zaujme firmy, ale advokáti zatím spíše spekulují. „Sami jsme zatím zvědaví a nedovedeme předvídat, v jakém rozsahu začnou zaměstnavatelé tento institut využívat,“ poznamenává Andrea Hámorská z Dentons.

Více volna pro Václava

Novela zákoníku práce přináší mezi firmy a jejich zaměstnance především pružnost. Lidem slibuje lepší uspořádání soukromého a pracovního života, firmám přizpůsobení se nečekaným podmínkám. Prvním lednem tak odstartovaly převratné změny v řádné dovolené. Ruší se volno za odpracované dny, nově bude spravedlivější. „Od 1. ledna 2021 se dovolená počítá v hodinách, nikoliv ve dnech, jak tomu bylo doposud,“ vysvětluje Miroslav Šperka z V4 Group.

To, co na stávajících pravidlech nebylo v pořádku, je patrné na příkladu dvou zaměstnanců. Pan Jiří s plným pracovním úvazkem dochází do práce na pravidelné osmihodinové směny. Jeho kolega Václav, který pracuje v konkurenčním závodu, má taktéž plný úvazek, ale rozložený na pětihodinovou směnu v pondělí a v úterý, šestihodinovou ve středu a dvanáctihodinovou ve čtvrtek a v pátek.

Podle dosavadní právní úpravy, kde se dovolená počítá ve dnech, mají oba nárok na stejný počet dnů dovolené, tedy 4 týdny odpovídající 20 pracovním dnům. Pokud si Jiří i Václav vezmou dovolenou v pondělí, úterý a ve středu, vyčerpají oba shodně 3 dny, nicméně Jiří nevykoná práci o délce 24 hodin, zatímco Václav jen 16.

„Doposud byl tedy Václav za daný týden zkrácen o 8 hodin dovolené oproti Jiřímu. Novela tento nepoměr vyrovnává, protože dovolenou počítá v hodinách a zaměstnanec tedy z dovolené vyčerpá pouze přesný počet hodin, které by v dané pracovní dny jinak odpracoval,“ upřesňuje Miroslav Šperka.

Dovolenou z roku 2020 ale bude možné čerpat podle loňských pravidel, tedy po celých dnech.

Šéf jede na tábor

I když letos státní svátky mnoho prodlouženého volna nenabízejí, protože často připadají na víkendové dny, o to víc těší další novinky zákoníku práce. Doba zkracování dovolené skončila i v dalších případech. „Doposud měl zaměstnavatel možnost dovolenou krátit v případě některých překážek v práci na straně zaměstnance, jako je pracovní neschopnost, karanténa a podobně, pokud v daném roce v souhrnu trvaly alespoň sto dní. Dále bylo možné dovolenou krátit z důvodu neomluvené absence zaměstnance na pracovišti v rozsahu 1 až 3 dnů za každý den,“ popisuje advokát.

Dovolená se zkracovala i zaměstnanci, pokud například zmeškal kvůli výkonu trestu odnětí svobody nebo byl ve vazbě. „Nově se toto právo zaměstnavatele velmi omezuje, dovolenou lze krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluvených hodin,“ říká Miroslav Šperka z V4 Group.

Naopak se do novely vešla noticka, díky níž si mohou lidé prodloužit placenou dovolenou až o pět dní. Může si o ni zažádat zaměstnanec, který se bude jako instruktor, terapeut či trenér účastnit sportovních soustředění dětí a mládeže, které pořádají zavedené organizace. Mohou to být sportovní soustředění, stejně jako letní tábory a další akce pro děti pořádané sportovními kluby, Skautem, domy mládeže a dalšími organizacemi, které fungují pět a více let.

Na placené volno dosáhne ale jen ten, kdo alespoň rok před konáním akce bezplatně s mládeží pracoval.

„Maximální výše poskytnuté náhrady činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,“ upozorňuje Šperka.