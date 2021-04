Milionové částky se dnes platí za podpisy i rukopisy

„Můj Franz Kafka je jedna z nejlepších věcí, jaké se nacházejí v soukromých sbírkách. Cenu nyní odhaduji na 400 000 korun. Za pět let to může být 500 000 korun. Kafků moc není, mít Kafku je hodně o náhodě,“ říká předseda česko-slovenského Klubu sběratelů autogramů Martin Pros.

Ve sběratelství autogramů jsou ale i podstatně dražší kusy. Ty nejdražší z nich eviduje britský index Paul Fraser Collectibles´ PFC40. Nejlépe vydělávajícím autogramem je podpis zakladatele kultovní skupiny Nirvana Kurta Cobaina, který zemřel roku 1994 ve svých 27 letech. Mezi lety 2018 až 2020 se jeho podpis zhodnotil o 50 procent z 2 000 na 3 000 britských liber. A pak je tu autogram Steva Jobse, zakladatele Applu. Jeho cena roste od roku 2000 každoročně o 24 procent. To je v přepočtu od 15 tisíc korun před dvaceti lety až na nynějších zhruba 1,2 miliónu korun.

„Jeho podpisy jsou dokonce dražší, než jsou autogramy členů legendární skupiny Beatles. Důvodem je skutečnost, že Jobs se velmi nerad podepisoval. Hodnotu také zvedla jeho předčasná smrt ve věku 56 let v roce 2011,“ doplňuje předseda Klubu sběratelů autogramů.

K dalším drahým podpisům patří autogram britské královny Alžběty II., který má cenu 4 500 britských liber. Za ní následuje princ William a teprve až za členy královské rodiny je zakládající člen skupiny Beatles Paul McCartney s cenou 2 950 liber.

Investice z pohledu portfolia manažera

Sběratelství podpisů a rukopisů má i v Česku dlouhou tradici. Mnoho sběratelů už tu bylo za Rakouska-Uherska i první republiky, tradici přerušil až komunistický režim. I přesto se alternativní investice opět vracejí na scénu. Stále více se stávají populární investice do výtvarného umění, vzácných mincí, poštovních známek nebo i již zmíněných podpisů.

„Nevím, jestli je populární u alternativních investic, to správné slovo, ale určitě si své investory najdou. Osobně to přisuzuji efektu bohatství, kdy se někteří investoři nespokojí se standardními produkty a hledají něco zajímavějšího,“ říká Ondřej Koňák, portfolio manažer investiční společnosti Partnersis ze skupiny Partners.

„A to nepočítám speciální know-how, které je většinou s alternativní investicí spojeno,“ dodává. Podle něj alternativní investice dávají smysl zejména, jsou-li také hlavním koníčkem investora, který jejich studiem tráví drtivou většinu svého času.

V případě alternativních investic je podle Ondřeje Koňáka třeba mít vždy na paměti výrazně nižší likviditu v kombinaci s výrazně vyššími transakčními náklady. To platí například u prodeje výtvarného umění, mincí nebo drahých kamenů a zejména pak zlata, kde si aukční domy a někteří zprostředkovatelé běžně účtují až 25 procent z prodejní ceny. „Cena zlata je historicky velice volatilní s velice vysokými transakčními náklady,“ upozorňuje.

Nejen podpisy a rukopisy, ale i poznámky

Pokud jde o investice do podpisů a rukopisů většina obchodů se podle Martina Prose odehrává mezi samotnými sběrateli, nikoli skrz prostředníky. U podpisů či rukopisů pak platí zásada, že čím méně textu napsala osobnost, tím je nižší cena. Podpis cestovatele Emila Holuba tak bude stát například méně, než jsou jeho dopisy.

Ceněny jsou i poznámky v knížkách, ale i na čemkoliv jiném, třeba kapesníku. Rukopisné poznámky básníka Jiřího Wolkera v učebnicích z právnické fakulty se vydražily za částky přes dvacet tisíc korun. Aukční síň je koupila od potomků profesora, který ho učil. Jsou tu i memorabilie s podpisy.

Jednou z těch nejdražších sportovních je baseballový míček podepsaný jak herečkou Marilyn Monroe, tak hráčem Joem DiMaggio během jejich krátkého manželství. Míček dosáhl částky v přepočtu čtyř miliónů korun. „O Joe DiMaggiovi je známé, že si účtováním za podpis různých předmětů vydělal dokonce více než hraním baseballu,“ doplňuje Pros.

Lidé by si podle něj měli dávat pozor na takzvané autopeny. To jsou stroje, které vytváří věrný podpis na předloze, kterou je fotografie či dokument. Poznají se podle jednotného tahu písma a zpravidla i tečky na začátku a konci podpisu. Nemají žádnou cenu s výjimkou autopenu britské královny Alžběty II., když ho v roce 1959 použila vůbec jako první na světě.

Pozor na padělky

Někteří ze sběratelů se v zásadě investicím do podpisů a rukopisů brání kvůli obavám z padělků. Fakt je, že i v této branži lze najít mnoho obchodníků. Vůbec nejdražším podvodem byl dopis Ježíše Krista, v němž odpovídal syrskému králi. Trvalo stovky let, než se ukázalo, že byl vyroben asi ve třetím století.

V zahraničí existuje několik specializovaných agentur, které vydávají certifikáty o pravosti. Vyplatí se to ale pouze u drahých autogramů. I zde mohou ale pochybnosti zůstat. Americká FBI v devadesátých letech spustila akci s krycím názvem „Bullpen“, která na eBay odhalila rozsáhlou síť vyrábějící padělky autogramů. Masivní akce se účastnilo 400 agentů FBI a výsledkem bylo konstatování, že až 70 procent prodávaných sportovních autogramů je padělek. Na druhé straně ti z investorů do podpisů a rukopisů, kteří pečlivě váží, do kterých osobností zainvestují, dokáží sami určit, zda se jedná o padělek či nikoli.