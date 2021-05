Pozitivní nálada na trzích přála akciím i dluhopisovým fondům

Americký akciový index S&P stoupl jen za duben o pět procent. Rostly i dluhopisy, které tak odmazaly část ztrát z minulých měsíců. Mezi negativní zprávy, které však výrazně ceny aktiv nepohnuly, patřil nárůst nemocných na nové rekordy díky akceleraci počtu nakažených v Indii a Jižní Americe. Trhy také vystrašil prezident USA Joe Biden, který navrhuje zvýšení daní z kapitálových výnosů na 40 procent.

„To se dotýká přímo investorů, kteří toto rozhodně nevítají. Jsou tu ale i další témata. Je to i potenciální hrozba inflace. Ta byla ještě před pár měsíci v Evropě kolem nuly, teď je v průměru kolem dvou procent. V České republice je dlouhodobě nad cílem ČNB a v USA vzrostla již na 2,6 procenta,“ upozorňuje investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát. „A to je teprve začátek,“ dodává.

Ekonomové přitom dlouhodobě upozorňují na růst cen v USA, Číně, Rusku a dalších velkých ekonomikách. Podle nich se obdobnému trendu tak nemůže vyhnout ani Evropa.

Partners Index akciových fondů o další 2,0 %

Pozitivní nálada převládala i v Evropě či na nerozvinutých trzích. Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice dosáhla v dubnu plus 2 procenta a letos se tak blíží zhodnocení plus10 procent.

„Meziročně mohli klienti bez problému dosáhnout na zhodnocení +32,4 procenta. Vyplývá to z Partners Indexu podílových fondů za duben. Impozantní nárůst hodnoty akciových fondů, který si klienti připsali, jde na vrub výprodejů akcií před rokem, protože právě v tu chvíli vrcholila korekce živená strachem z přicházející pandemie,“ vysvětluje Mašát.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

duben Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 2,0 9,4 32,4 30,8 51,2 110,9 38 PIF-SPEC 0,9 5,7 28,8 15,4 38,4 23,8 15

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Akciové fondy se speciálními strategiemi byly za hlavními trhy v závěsu s dubnovým zhodnocením plus 0,9 % a meziročním kolem 28,8 %. Důvodem je zaostávání Evropy za USA v rychlosti vakcinace a následného otevírání ekonomik. U nerozvinutých trhů je zde evidentní strach ze zvládnutí pandemie například v Indii.



Dluhopisové fondy ukázaly lepší zítřky

Konzervativní investoři spořící v dluhopisových fondech si po nějakém čase mohou dopřát kladný měsíc díky růstu cen dluhopisů po předchozím prudkém propadu.



„Výnosy od počátku roku vzrostly tak významně, že dluhopisové fondy mají konečně šanci dohánět inflaci,“ upřesňuje situaci v dluhopisových fondech Mašát.

Průměrná výkonnost dluhopisových fondů byla v dubnu plus 0,4 procenta a meziročně to je plus 1,0 procenta. Výnos desetiletých státních dluhopisů poklesl z 2 procenta na asi 1,8 procenta ročně.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

duben Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL 0,4 -0,8 1,0 2,5 0,8 16,0 19 PIF-HY 0,4 1,2 12,7 8,6 13,8 38,0 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Podobně si vedly fondy rizikových dluhopisů, které měly v dubnu výkonnost také plus 0,4 procenta, ale za posledních 12 měsíců se jejich zhodnocení dostalo na plus12,7 procenta.



Smíšené fondy rostly o 1,4 procenta

Smíšené strategie pokračovaly ve svém růstu, díky svým dynamickým složkám. Výkonnost smíšených fondů je velice rozličná a pohybuje se od záporných po kladná čísla, díky různým strategiím a vahám akcií, případně v jejich zaměření na různé regiony.

Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

duben Od počátku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 1,4 3,4 13,0 9,6 15,3 32,3 52

„Duben patřil k mála měsícům, které potěšily všechny druhy investorů,“ uzavírá Martin Mašát.