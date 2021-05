KVÍZ: Nechte své peníze vydělávat, investujte. Víte, jak na to?

Možná se domníváte, že pouštět se do investování má smysl až v případě většího kapitálu, a tudíž vás toto téma úspěšně míjí. Nenechte se mýlit. Zhodnocování úspor má význam v jakékoliv výši. Hodnota minimální investice k obchodování není stanovena, jen je na místě si vzhledem k taxám předně spočítat, od jaké částky se vám obchod vyplatí.

Už při počáteční myšlence na investování je dobré mít na paměti jedno ze základních pravidel, abyste v budoucnu nelomili rukama nad (ne)výdělkem. Ať už inklinujete k jakýmkoliv investičním složkám, nezapomeňte na rozložení disponibilních aktiv do více investičních příležitostí a tím i rozmělnění možného rizika ztrát, tedy na tzv. diverzifikaci.

Vsázet všechny své úspory pouze na jednu kartu je hazard, se kterým přichází nejprve velký adrenalin a očekávání a později obvykle jen oči pro pláč. „Univerzální návod na optimální investiční portfolio bohužel neexistuje. Vždy jsou na prvním místě finanční možnosti investora a jeho osobní preference. Je důležité stanovit si cíle a podle toho si vybrat vhodný typ investice,“ radí Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

Záleží také, jaký časový rámec je pro vás přijatelný, do jaké míry jste ochotni riskovat a snést dočasný pokles hodnoty investice. „Zprvu by měla být snaha o zajištění co nejstabilnějšího, ideálně pravidelného a bezpečného výnosu, nikoliv co nejvyšších zisků,” doporučuje Jana Brodani.