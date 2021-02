Inflace požírá uložené peníze. Kam s nimi, aby jich zmizelo co nejméně?

Pravdě do očí: běžné účty už téměř nikdo neúročí. Výjimkou jsou Hello bank s 0,6 % ročně pro zůstatky do 100 000 korun a Expobank, která nabízí 0,25 %. Aby zhodnocení alespoň pokrylo průměrnou inflaci, která byla loni lehce nad třemi procenty, musí se s většími penězi jinam.