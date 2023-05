Síla podílových fondů trvá už třetí století. Otevírají dveře do světa investic

Podílové fondy jsou i po téměř 250 letech své existence jedním z nejčastějších způsobů, jak může běžný člověk investovat. V loňském roce měli Češi ve fondech kolektivního investování „zaparkováno“ více jak 750 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o šest procent. Souvisí to i s rekordní mírou inflace, před kterou se investoři snaží ochránit hodnotu svých úspor.

Celosvětově největším fondem je Vanguard Total Stock Market Index Fund, který má pod správou prostředky investorů ve výši astronomických 1,3 bilionu dolarů (to je skoro dvacetinásobek českého státního rozpočtu). Společnost Vanguard patří společně s Black Rockem a se společností Fidelity k trojici největších světových investičních společností nabízejících podílové fondy.

Objem investovaných prostředků do fondů narůstá i přes zvyšující se konkurenci v podobě aplikací, které umožňují v podstatě na pár kliknutí nakupovat cenné papíry napřímo. Jsou to dvě cesty, kterými se může člověk vydat. Buď investuje na vlastní pěst a vybírá si sám konkrétní akcie, dluhopisy nebo například ETF, nebo svěří výběr cenných papírů konkrétnímu fondu, který udělá veškerou práci za něj.

Ano, v prvním případě ušetříte jednotky procent, které si fondy berou v podobě poplatků za správu portfolia. Když ale chcete investovat zodpovědně do akcií nebo dluhopisů, znamená to trávit hodiny a hodiny času studiem finančních výkazů jednotlivých firem, ekonomických dat a predikcí vývoje jednotlivých odvětví. Toto fondy odbourávají. Čas vám zabere pouze výběr vhodného fondu, což byste měli udělat ideálně s odborníkem, který vám pomůže takový fond zvolit na základě vašich cílů, možností i doby, po kterou chcete investovat. Vyplatí se to i z toho důvodu, že budete mít po boku člověka, který vám pomůže zvládnout emoce v situacích, kdy čas od času zavládne na trzích panika a někteří investoři prodávají své pozice se ztrátou.

Co je pět nejsilnějších stránek fondů?

1. Pestrý výběr

Tematické zaměření fondů je velmi bohaté a otevírají dveře do celého investičního světa pro široké spektrum investorů. Některé jsou vhodné pro opatrnější konzervativní investory, jiné se pouštějí do dynamičtějších investic, které poskytují vyšší výnosy za cenu rizika vyššího kolísání.

Existují také pasivně spravované fondy, které nakupují například jen akcie podle některého z indexů, jako je známý americký S&P 500, nebo aktivně řízené fondy, ve kterých týmy portfolio manažerů nakupují aktiva podle toho, jaký vývoj na trhu předpokládají. Existují fondy zaměřené na zdravotnictví, těžařské firmy nebo velké technologické hráče, nemovitostní fondy, čistě dluhopisové fondy nebo fondy, které kombinují akcie a dluhopisy s dalšími aktivy. A to je stále jen malý výčet možností.

2. Rozložení rizika

Nevsázíte vše na jednu kartu, ale prostřednictvím fondu svou investici rozložíte klidně i mezi stovky akcií a dalších aktiv, které má fond v portfoliu. Tato diverzifikace je způsob, jak v investicích minimalizovat riziko, že pro vás bude krach jedné firmy nebo horší výkonnost některého sektoru znamenat zásadní problém. Riziko snížíte „na druhou“, pokud svou investici rozložíte mezi více fondů.

3. Správa bez starostí

Pro člověka, který investicím nerozumí a nechce se jejich výběrem zabývat, jsou pasivní či aktivně spravované fondy vhodnou volbou, protože o výběr a průběžnou úpravu portfolia (v případě aktivně řízených fondů) se za něho postarají správci fondu. Důležité je jen zvolit vhodný fond podle vlastní tolerance rizika, finančních cílů, možností a investičního horizontu, tedy jak dlouho plánujete investovat.

4. Měnové zajištění

V České republice můžete investovat do řady fondů v českých korunách. Tyto fondy zpravidla poskytují tzv. měnové zajištění, kdy chrání vaši investici proti pohybům měnových kurzů. Při investování do cenných papírů, které se obchodují v cizích měnách, se totiž může stát, že vlivem změn měnových kurzů může dojít ke ztrátě hodnoty investice, když například dolar výrazně oslabí vůči koruně a vy máte zrovna nakoupené americké akcie. Fondy umí různými instrumenty vliv kurzových pohybů na vaše portfolio minimalizovat.

5. Pravidelné investování

Podstatná část fondů je otevřena skutečně pro každého. Abyste mohli začít investovat prostřednictvím fondů, stačí vám klidně i pár stokorun měsíčně. Pokud nechcete nebo nemůžete, nemusíte dělat žádnou velkou jednorázovou investici. Stačí ukládat měsíčně pravidelnou částku, ze které se postupem času vytvoří suma, která pro vás může představovat například zajištění na penzi.