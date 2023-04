Nepromeškejte nejlepší dny na trhu, investujte. Poradíme, jak na to

Nikdo není schopen namodelovat univerzální portfolio, které bude fungovat pro všechny stejně dobře. Zásadním důvodem, proč není možné vytvořit takzvaný „zlatý portfoliový grál“, je i psychologie investora. Každý z nás je jedinečný a každý z nás je schopen nést jinak velkou míru rizika.

Při tvorbě rodinného investičního portfolia nebo portfolia jedince vždy navrhuji, aby bylo tvořeno vedle dluhopisů i významným podílem akcií a také alternativní složkou. Důležité je také zvážit investiční horizont, tedy dobu, na kterou je daná investice plánovaná.

Dluhopisy s rozvahou

Trpělivým investorům budou ve střednědobém horizontu přinášet relativně zajímavý nominální výnos dluhopisy. S budoucí pravděpodobnou expanzivní monetární politikou české centrální banky, respektive politikou snižování úrokových sazeb, se mohou zisky z dluhopisů vytlačit i k dvouciferným hodnotám, a tak nakonec dosáhnout tolik vytouženého reálného výnosu.

V současném prostředí vyšších úrokových sazeb jsou dluhopisy pro korunového investora se střednědobým horizontem atraktivní třídou. Důrazně ale doporučuji investovat výhradně přes dobře zvolené aktivně řízené podílové fondy a vyvarovat se pochybným korporátním emisím.

Krátkodobý horizont

Patříte mezi investory, kteří mají krátkodobý investiční horizont? Hotovost je nyní atraktivní (investor má možnost nákupů v době hlubších propadů), ale i zde čelíme negativnímu reálnému výnosu a je jen otázkou času, kdy bude nutností pro tyto prostředky najít efektivnější alokaci.

Část volných zdrojů ze spořicích účtů a termínovaných vkladů by našla efektivnější uplatnění ve fondech peněžního trhu. Investorům, kteří „sedí na hotovosti“, doporučuji rozpouštět hotovostní složku do atraktivnějších finančních aktiv, která mají potenciál vyššího reálného výnosu. Jde například o obligační fondy, ale také o akciové, alternativní nebo private ekvity fondy.

Dlouhodobý horizont si žádá akcie

V případě dlouhodobého horizontu je cílem dosáhnout reálného výnosu s přiměřeným rizikem. Dlouhodobé investiční portfolio by mělo být tvořené mimo dluhopisů také akciemi a alternativní složkou. Alternativní složka by měla plnit funkci defenzivní/diverzifikační (korelace s veřejně dostupným finančním trhem by měla být co nejvíce záporná) a funkci ofenzivní.

Ofenzivní funkcí rozumíme, že tato aktiva slibují vysoký reálný výnos (počínaje od příštího roku). Tento výnos je investorům doručen jako kompenzace za nelikviditu finančního majetku před likvidací fondu. Životnost alternativních fondů bývá převážně 8 až 12 let. Bavíme se zde však o dlouhodobé investiční strategii, v optimálním případě v oblasti Wealth managementu o strategii mezigenerační, kde tento relativně dlouhý časový horizont není překážkou.

Akcie porážejí dluhopisy

Určete si cíl a s ohledem na něj sestavte optimální investiční strategii, která bude tvořena výše avizovanými třídami. Každý z nás se setkal s tvrzením, že „minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů“, což je pravda, nicméně akcie byly vždy dlouhodobě nejvhodnějším finančním aktivem, pokud mluvíme o udržitelnosti reálné hodnoty peněz.

Pokud totiž porovnáme historické průměrné nominální výnosy amerických akcií (11,51 % p. a.) a 50/50 amerických dluhopisů (5,91 %)*, mezi obdobím 1928 – 2022 s inflací (3,11 % p. a.), dostaneme se na následující reálné výnosy: akcie (8,40 % p. a.) versus dluhopisy (2,80 % p. a.).

David Novotný Po maturitě se vydal na tři roky pracovat do Londýna, kde nasbíral základní zkušenosti na kapitálových trzích.

Absolvoval pětiletý program Podnikové ekonomika na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Získal titul MBA na americké University of St. Francis v Illinois

Během akademické cesty pracoval jako senior bankéř v prémiovém bankovnictví v České spořitelně, kde obhospodařoval klientské portfolio s bilanční sumou přes jednu miliardu korun.

Do Consequ nastoupil v roce 2023 na pozici Senior Relationship Manager.

Tato dlouhá časová řada má v sobě započítány negativní události typu Velké hospodářské krize (1929), druhé světové války (1939-1945), ropné krize (1973), splasknutí technologické bubliny (2000), GFK (2007-2008) a mnoho dalších. Akcie i přesto v reálném vyjádření překonaly mix dluhopisů 2,75násobně, respektive o 5,6 % p. a.

Zajímavostí je, že pokud byste za posledních 30 let promeškali 10 nejlepších dní na trhu, vaše výnosy by se snížily na polovinu. A zmeškání 30 nejlepších dnů by snížilo vaše výnosy o ohromujících 83 %. Co z toho vyplývá? Že časování trhu je téměř nemožné a historická data to potvrzují.

Je možné, že akciové trhy ještě nenašly své dno. Je to dokonce velmi pravděpodobné, protože očekávaná ziskovost firem je s ohledem na současné ekonomické prostředí dle mého názoru stále vysoká, a to i přes jejich mírné úpravy směrem dolů (aktuálně vidíme pokles odhadů pro rok 2023 jen o $5,42). Navíc při obecně vyšších úrokových sazbách lze očekávat zvýšenou volatilitu na akciových trzích.

Globální finanční trh ale není tvořen jen US trhem a nabízí mnoho akciových příležitostí, např. středoevropské akcie (P/E 5,8) či hodnotové akcie a akcie rozvíjejících se trhů (P/E 11,7), které jsou oproti americkým (P/E 17,8) hodnotově levnější. I zde doporučuji, abyste spíše věnovali čas důkladnému výběru aktivně spravovaných fondů a práci přenechali akciovým portfolio manažerům.